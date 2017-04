Emil Iversen og Maren Sagland vant Veressjøen Rundt

123 personer startet i trimklassen, 23 stilte til start i konkurranseklassen og nærmere 70 personer deltok i Minisjøen. Det er oppsummeringen fra Ingrid Marie Elnes og Veresfestivalen etter lørdagens skirenn i snøværet i Vera.

Landslagsløper Emil Iversen var trekkplaster, og stilte opp som hare for Minisjødeltakerne, før deltakerne suste forbi skistjernen etter noen hundre metre. Deretter vant han herreklassen suverent. Dameklassen ble vunnet av Maren Smulan Sagland. De to vant også spurtpremiene etter to runder i Minisjøen før de tok fatt på Veressjøen.

- En publikumsvennlig vri på løpet som vi vil beholde senere. Emil imponert over dagens skirenn, flotte løyper og god stemning, melder Elnes til Innherred lørdag kveld.

Neste års skirenn i Vera blir arrangert lørdag i palmehelga 2018.