Sirum vant mellomdistansen

I mellomdistansen, som samlet totalt nesten 700 løpere, gikk Paul Sirum seirende ut av mellomdistansen i Bohemian Easter i Velenice i Tsjekkia lørdag ettermiddag.

Carl Petter Lyngen ble nummer fem i løpet, og har dermed løpt seg inn på Frols lag til Tiomila. Stian Sundsvik har vært sikker på det laget en stund, og ble nummer seks i dag. Ulf Forseth Indgaard løp også meget godt, og ble nummer tre. Pavel Hradec fra Tsjekkia ble nummer to, og landsmannen Tomas Dlabaja ble nummer fire.

Hovedmål

Lars S Skjeset, som for øvrig vant sprinten på formiddagen, ble nummer 13 på mellomdistansen etter å ha trøblet litt med magen underveis i løpet. Andreas Magerøy endte på plassen bak, mens Øystein Haug ble nummer 18 og Jørgen Fiskum nummer 27.

Frols to beste løpere for tida, Jo Forseth Indgaard og Yngve Skogstad er på landslagssamling i Estland. Dermed begynner frolingene etter hvert å dokumentere solid form foran Tiomila som er et av sesongens store mål.

Eirin Svanøe-Hafstad startet sin konkurransesesong meget godt med å bli nummer 3 i dameklassen. Den ble vunnet av Tsjekkiske Anna Stickova.