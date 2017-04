Skjeset vant i Tsjekkia

Frol IL-orienteringsløperen Lars S. Skjeset vant lørdag et sprintløp i orientering i Mimon i Tsjekkia. Totalt delotk 489 løpere i stevnet. Paul Sirum fra Frol IL ble for øvrig nummer fire, 29 sekunder bak Skjeset, og knappe ett sekund bak Pavel Hradec fra Tsjekkia. Hans landsmann Jan Mrãzek ble nummer to 18 sekunder bak Skjeset.

Ulf Forseth Indgaard ble nummer fire 39 sekunder bak vinneren, mens Carl Petter Lyngen ble nummer åtte og Øystein Haug nummer ti.

I dameklassen ble Maren Grande nummer seks.

Frol IL har hatt en større delegasjon samlet i Tsjekkia de siste dagene, og skal også delta på en mellomdistansekonkurranse før de reiser hjem onsdag.