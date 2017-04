Levanger tapte på Guldbergaunet

Levanger FK 0-1 Sandnes Ulf Vi fulgte kampen direkte Innherred satt ringside og fulgte LFKs første seriekamp på Guldbergaunet direkte. Årets første hjemmekamp for Levanger ble spilt «borte» på Guldbergaunet Stadion foran 450 tilskuere ettersom Moan fortsatt er under ombygging. I duskregnet på Steinkjer ble Sandnes Ulf for sterke for Powells menn.

Sjansefattig

Første omgang ble en sjansefattig affære. Både Stene og Udoh testet skuddfoten i løpet av omgangen, men ingen av avslutningene satte Saku-Pekka Sahlgren i Ulf-buret på skikkelig prøve. Spillemessig var Levanger fullt på høyde med gjestene fra Vestlandet, men like før pause sang det i nettmaskene bak Ola Rygg. Kent Håvard Eriksen kom seg fri på venstresiden og la inn til spissmakker Kjell Rune Sellin. Den tidligere Rosenborgspilleren hadde løpt seg fri fra Erik Tønne, og satte ballen kontrollert mellom beina på Levangers sisteskanse. Dermed gikk lagene til garderoben på stillingen 0-1 ved halvspilt oppgjør.

Gjestene nærmest i andre

Før publikum hadde rukket å sette seg etter pausen var bortelaget nære ved å doble ledelsen. Denne gangen var rollene byttet om, og det var Sellin som fant Eriksen inne i boksen. Heldigvis for Levanger sklei ballen av foten til den tidligere Bournemouth-spissen i avslutningsøyeblikket. Hjemmelagets første farlige målsjanse i andre omgang kom 20 minutter før slutt. Innbytter Marcus Astvald kombinerte fint med Robert Stene før han avsluttet fra drøye 20 meter. Skuddet var hardt og lavt, men Sahlgren var på jobb, og slo ballen ut til hjørnespark. Like etterpå måtte Rygg på jobb i motsatt ende av banen. Kjell Rune Sellin avsluttet både en og to ganger, men burvokteren fra Frosta sto frem med en glimrende matchvinnerredning på sin egen retur, og holdt liv i oppgjøret.

Levanger maktet ikke å skape de helt store sjansene etter Astvalds skuddforsøk, og selv om Nordberg fikk en mulighet til å utligne på hodet like før slutt, klart gjestene fra Sandnes å omgjøre ledelsen sin til tre nye poeng. Dermed står det antatte topplaget fra vest med full pott etter to runder, mens Levanger fortsatt står med sitt ene poeng etter åpningskampen mot Ull/Kisa forrige søndag.

Levangers neste kamp er mandag 17.april mot nyopprykkede Florø. Kampen følger du selvfølgelig live på våre hjemmesider.

Disse var på banen:

Levanger (4-4-2): Ola Rygg – Andreas Wrele (Marcus Astvald fra 46’), Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne – Bent Sørmo, Adria Mateo Lopéz (Vegard Voll fra 75’), Joakim Wrele (Ola Husby fra 68’), Kim Robert Nyborg – Aniekpeno Udoh, Robert Stene.

Sandnes Ulf (4-1-2-1-2): Saku-Pekka Sahlgren - Viljar Vevatne, Nikolai Geertsen, Mads Nielsen, Kenneth Sola - Tomas Kristoffersen - Vidar Nisja, Remi Johansen - Roy André Miljeteig (Bojan Zajic fra 77’) - Kjell Rune Sellin (Oddbjørn Skartun fra 90’), Kent Håvard Eriksen.