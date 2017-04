Powell tror tillit blir viktig nå fremover

Levanger spilte tilsynelatende jevnt med en av de store opprykksfavorittene i sin første hjemmekamp for sesongen, spilt på Guldbergaunet.

Levanger tapte på Guldbergaunet 31 år etter det sist ble spilt toppfotball på Steinkjer, tapte Levanger 0-1 mot Sandnes Ulf.

Men Sandnes Ulf scoret på sin aller første sjanse rett før pause, og det ble kampens eneste mål.

Trenger følelsen av flyt

Der flere av LFK-spillerne uttrykte at laget leverte en god kamp og skapte flere sjanser enn motstanderen, valgte trener Magnus Powell å se noe annerledes på det.

– Sandnes Ulf har bra kontroll, de har to solide midtstoppere som rydder unna og vinner fortjent. De så ut til å komme hit for ett poeng, men fikk det første målet og da tok de like gjerne med seg tre poeng, konstaterer LFK-treneren.

Han føler at Levanger er i en situasjon der laget må jobbe veldig hardt bare for å skape farligheter, mens motstanderlagene scorer enkle mål.

– Angrepsspillet vårt hakker litt. Det føles som om at vi trenger å få noen marginer på vår side for at det skal snu, kanskje en dommeravgjørelse med oss, sier Powell.

Keeperen bestemann

Han har av ulike årsaker vært nødt til å bytte en del på laget inn mot sesongen og de første to seriekampene. Nykommeren på topp, Aniekpeno Udoh, viste glimtvis sammen med Robert Stene at han kan være i stand til å skape farligheter uten at det spillemessige stemmer helt, men Powell vil gjerne se ham spille bedre sammen med de andre.

– Han ser mye bedre ut på trening enn hva han har gjort i kamp, så jeg har håp om at det skal løsne.

Til tross for at LFK egentlig hadde det meste av trykket i kampen, særlig i første omgang og det siste kvarteret av kampen da de slo mye langt, ble keeper Ola Rygg utpekt som lagets bestemann. Blant annet takket være et par praktfulle redninger i andre omgang, både på et flott skudd og da han ble satt en mot en på en Sandnes Ulf-kontring etter at LFK hadde flyttet opp hele laget på motstanderens banehalvdel.

Handler om å være skjerpet

Målet kunne han lite gjøre med, og gjennom hele kampen virket keeperen trygg og stod bak gode igangsettinger.

– Det er selvsagt tungt når Sandnes Ulf scorer på sin første mulighet, sier Rygg, som i andre omgang bare måtte stå bakerst og håpe at lagkameratene kunne sørge for et utlikningsmål.

– Hvordan er det å stå der bak og håpe på en scoring?

– Jobben min er å holde det tett bakover. Så jeg tenker mest på å være topp skjerpet hvis det kommer angrep i mot. Vi leverer en solid kamp mot et godt lag, og spillemessig er dette bedre enn mot Ull/Kisa i serieåpningen, synes Rygg.

Powell vil sette en ellever

Keeperen har fått stå begge de to første kampene etter at Lloyd Saxton skadet seg før seriestart.

– Satser du på å få stå alle kampene i vårsesongen nå?

– Jeg har ikke hørt så mye om det. Jeg skal i hvert fall være klar hver gang jeg blir tatt ut på laget.

– Men det har vel gått ganske bra til nå?

– Vi har fått tre i sekken da. Som keeper vil man alltid holde nullen.

Trener Magnus Powell sier at han til tross for en kamp han ikke syntes var særlig bra ikke har noen planer om å gjøre store endringer på laget i fortsettelsen.

– Jeg tror det blir viktig å gi en del spillere tillit fremover nå. Vi må få satt et lag som får spilt seg sammen. Jeg tror det verste jeg kan gjøre nå er å bytte ut spillere som ikke lykkes helt i en kamp. Vi må få troen på at vi kan snu dette sammen.

Ser frem til Moan-retur

Powell ser ellers allerede frem til at Levanger får spille hjemmekamper i egen hule på Moan, og ikke på Guldbergaunet i Steinkjer.

– Det gjør det ikke enklere for laget å få det ekstra trykket på mål når omgivelsene er som de er. Stallions-gjengen skal ha all mulig ære for at de står på i 90 minutter, men vi skulle hatt tre ganger så mye folk på kamp. Du får litt følelsen av at det er en treningskamp slik det var rundt banen i dag.

Powell og LFK må imidlertid gjennom enda en kamp på Guldbergaunet, mot Mjøndalen om to uker. Men da er det i hvert fall ikke påskeferie, og forhåpentligvis noe annet enn lave, tunge skyer og fuktig luft.

P.S. LFK-spillerne får to dagers påskeferie, skjærtorsdag og langfredag. 2. påskedag er det bortekamp mot Florø. Da venter ti timers busstur.