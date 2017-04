Bare to løyper klare til påske

En mild vinter har gitt et dårlig grunnlag for skiturer på Innherred denne sesongen. Og dermed ser det dårlig ut for et skikkelig påskeføre de fleste stedene i Verdal og Levanger. Det er kun Vera og Vulusjøen som ser ut til å kunne tilby fine løyper, ellers er det knapt med muligheter.

Vi tok en prat med dem som kjører opp flesteparten løypene i området, og spurte dem hvordan det sto til med sporene. Svarene ser du nedenunder. I tillegg kan man følge med på en del av løypenes status – når de sist ble kjørt opp – på nettsiden mittspor.no.

Levangernesset:

– Om du skal måle skiføret her må du nok skrive «0» på oss. Her er det ikke snø i det hele tatt, sier Sturla Lorås, leder for skigruppa i Nessegutten sportsklubb. Han har heller ikke tro på at den situasjonen endrer seg nevneverdig inn mot påskehelga.

– Nei, det ser dårlig ut. Det blir vanskelig å få til noe her, erkjenner Lorås.

Skogn, Grønningen:

I tillegg til sin rolle som leder for skigruppa i Nessegutten, er Sturla Lorås også løypekjører i Grønningen. Han kan fortelle om litt mer usikkerhet tilknyttet løypene der oppe enn på Nesset.

– Jeg regner med det kom snø i natt. Og det blir kjørt løyper i Grønningen om føret tilsier det, men det er veldig tynt med snø nå. Derfor er det litt usikkert om vi kjører, så det sikreste kortet er nok å gå på Vulusjøen, sier Lorås til Innherred.no tirsdag formiddag.

– Men det er greit med snø i høyden her og. Problemet er bare å komme seg dit.

Vinne:

– Her er det ikke skiføre, nei. Det er helt bart, sett bort fra det som falt i natt. Alt av snø i bunnen er borte, og alt forsvinner når det bare faller fem centi snø av gangen.

Det sier lederen for løype- og anleggskomiteen i Vinne skilag, Stig Selseth. Han ser heller ikke at det plutselig skal bli skiføre over de nærmeste dagene.

– Det ble en dårlig vinter, ja, konkluderer han.

Leksdal:

Løypekjører Jarle Aurstad forteller til Innherred at de har sluttet å kjøre opp løypene i Marka skistadion for en god stund siden.

– Det er ikke føre i det hele tatt, dessverre. Her er det bare is og mose, helt bart. Om man går på føttene i 2 kilometer kan man kanskje gå på ski, men det er nok ikke noe attraktivt skiføre her nei, sier Aurstad.

– Sesongen her er over om det ikke plutselig kommer mye snø, og det håper jeg nesten ikke det gjør, legger han til og ler.

Stiklestad, Blommen skisenter:

– Det er fint å gå her, men skiene kan du legge igjen hjemme, sier en spøkefull Ketil Reistad om forholdene i Blommen i påska. Han sitter i styret for Stiklestad ILs skigruppe.

– Det finnes ikke snø her, skyter han til.

Men selv om påskeføret ikke kom til Stiklestad i år, har man grunn til å være optimistisk med tanke på neste vinter.

– Vi håper å ha på plass snøproduksjon her til oktober. Så da håper vi at vi kan stille med skiføre i påska neste år, sier Reistad.

Åsen:

I motsetning til mange andre steder skal det være mulig å gå på ski i Åsen, men løypeansvarlige Trond Roar Almlid vil ikke skryte for mye av tilbudet der i gården heller.

– Det går vel an å gå på ski, men man må nok satse på Vulusjøen om man skal gå skikkelig. Nå har jeg ikke vært i løypa siden fredag, men da hadde isbrua smeltet, og forholdene er ikke det helt store, dessverre. Jeg skulle gjerne tilbudt alle skiføre, men jeg klarer ikke å påvirke han som styrer været, sier Almlid.

Helgådalen/Vera:

Fredrik Ness, leder for vinteridrettgruppa i Helgådal IL, sier at det fortsatt er føre der helgas renn ble arrangert, altså rundt Veressjøen.

– I Malsådalen er det mest is, og det skal snø litt før det blir ordentlig kjørbart der. Men rundt Veressjøen blir løypene kjørt opp såfremt det ikke er overvann på sjøen.

Det ble faktisk kjørt opp løyper i Vera tirsdag, både ifølge Ness og mittspor.no.

– Og vi vil kjøre videre her ut påska, sier Ness.

Volhaugen:

– Der er det nok litt dårlig med skiføre. Det er helt bart. Og det skal skje mye rart om det skal bedre seg til påskehelga. Snøbrua er borte, så det er faktisk ikke kjangs for at det blir skiføre i Volhaugen i år.

Det uttalte løypeansvarlig ved Volhaugen, Kjell Lundsaunet, til Innherred.no tirsdag formiddag.

Vulusjøen/Frolfjellet:

Løypene omkring Vulusjøen ble kjørt opp tirsdag morgen, noe en kan se på nettsiden skisporet.no , som Frol IL bruker. Løypekjører Pål Haugskott holdt faktisk på med løypene i det Innherred ringte ham på formiddagen.

– Ja, her kjører vi. Der vi har mest snø er det en 70-80 centimeter. Og vi har fått kjørt opp to av løypene nå: Den inn til Roknesvollen, og den over Kammarvola og ned til Heståsdalen, sier Haugskott over telefonen.

– Hvordan er føret, da?

– Sånn «tåle brukant». Fint etter maskina nå, i hvert fall, humrer Haugskott.

– Skigåerne får et par mil her nå, og det må hyre. Så får vi bare håpe vi blir fri for regn. Da skal det bli sånn noenlunde påskehelg her, mener løypekjøreren for Frol IL.