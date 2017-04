Nå blir det orientering for råtasser

– De fleste idretter sliter litt med å holde barn og ungdom i idretten, men slik har det ikke vært hos oss, sier Gunhild Bredesen.

Hun legger til rette for treninger ved Verdal orienteringsklubb. I tillegg er hun styremedlem i Norsk Orientering (NOF). Der ble det i 2014 satt et mål om at én prosent av befolkningen skulle delta i en orienteringsklubb innen 2020. I Nord-Trøndelag er dette målet allerede nådd.

–Spesielt i aksen fra Steinkjer til Stjørdal har vi mange orienteringsløpere, forteller Bredesen.

Gratis aktivitet

Hun mener det er mange grunner til å introdusere barn for orientering.

–Det er veldig billig å være med. Råtasskurset er gratis. Det skal være en gratis aktivitet der vi skal gi barn og ungdom positive uteaktiviteter, sier Bredesen.

Råtasskurset, som er et nybegynnerkurs, er for barn fra alderen 9 år og starter torsdag 20 april ved Ørin, like ved Innherred renovasjon.

Kurset forplikter ingenting.

Lek og aktivitet

–Det blir mye lek og aktivitet og første kvelden er det fint om foreldre er med. Deretter blir det faste treninger en gang i uka. Da er vi både Ørin og Blommen. Vi har infomøte med kveldsmat og grilling på Volhaugen til sommeren. Så det er også en del sosiale treffpunkt, forteller Bredesen.