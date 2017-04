Her setter Mikael inn årets første for Verdal

Verdal slo Sverresborg 4-2 i seriepremieren i nye 3. divisjon hjemme på Coop Arena 2. påskedag. Verdal spiller i det som heter Norsk Tipping-ligaen avdeling 5.

Det sto 0-0 til pause, etter at verdalskeeper Maciej Krystian Raniowski hindret baklengsmål med en reaksjonsredning av høy klasse tidlig i kampen. I starten av 2. var Sverresborg en tverrligger og en redning på strek unna å ta ledelsen.

Litt innøvd

I det 64. minutt fikk Verdal innkast langt oppe på banen. Tobias Luvenberg kastet langt inn foran mål, og der fikk Mikael Engesvik etter hvert foten på ballen.

– Det var en dødball som slapp inn og ramlet ned på føttene mine. Det var ganske enkelt å sette den i mål, men det var veldig godt å få det første målet på laget og i serien. Det føles bra, sier Mikael Engesvik til Innherred etter kampen.

Tobias Luvenberg tok det meste av innkast da Verdal var i angrep på Sverresborgs banehalvdel. Svensken tok fart og kastet inn lange baller som duppet ned omtrent midt foran mål. Det skapte flere farlige situasjoner.

– Faktisk var det noe vi fant ut siste treninga før kamp, at han kaster langt. Så da øvde vi inn en variant på siste trening, forteller Engesvik.

– Så det var litt innøvd?

– Ja, det var litt øvd inn, gliser Engesvik.

Skotske David Weatherson doblet Verdals ledelse i det 76. minutt, før Sverresborg reduserte i det 81. minutt.

To mål på tampen av kampen fra kaptein Hans Kristian Nordvoll sørget for 4-1 til Verdal, før Sverresborg og Jonas Frøner reduserte til 4-2 like før sluttsignalet gikk.

Veldig fornøyd trener

– Jeg er veldig godt fornøyd med å skåre fire mål og tre poeng, sier Verdals nye trener Nils Petter Austad, og trekker pusten:

– Men det er litt unødvendig at vi slipper dem inn i kampen en gang, og det siste målet er bare tull. Ellers er jeg veldig fornøyd. Og vi har ingen skader, sier Austad.

Verdalingen Austad, som har vært trener for Ranheim og Stjørdals/Blink de siste årene, måtte se en 1. omgang uten noe særlig å vise til for hjemmelagets del.

– Det var en veldig lukket kamp. De tar ingen sjanser og spiller veldig langt. Vi klarer ikke å kjøre kontringer, og vinner aldri ballen på midtbanen. Men jeg følte vi hadde god kontroll. På 1-0 åpner det seg, sier Austad.

Han mener Sverresborg var gode i duellspillet og at trondheimslaget som er tippet langt nede på tabellen, ga Verdal en god fight.

– Kampen var som forventet. I 1. omgang er det nesten ikke sjanser, og det er ingen lag som tar risiko. Jeg er veldig godt fornøyd med starten på sesongen. Vi har vunnet to cupkamper og seriekampen. Nå får vi fire kamper på 13 dager med cup og serie, så nå går det i ett, sier Austad.

Skal spille aggressivt

– Hvordan ønsker dere å spille i år?

– Vi skal spille veldig aggressivt forsvarsspill der presshøyde varieres. Så skal vi spille framover og prøve å bli så flinke som mulig til å kjøre overganger, og ta vare på ballen og ha et hurtig pasningsspill når det ikke er mulighet til overganger. Det er egentlig prinsippene. Og å prøve å ha dødballtrykk.

– Det blir mye mål framover?

– Jeg tror i utgangspunktet at det ikke skal bli 4-2-kamper, men mer 2-0-kamper, sier Austad.

Austad viser til at flere av forsvarsspillerne var ute i dagens kamp, blant annet Thomas Almli og Kristian Wiggen Dragsten. Austad mener den nye backrekka jobbet bra, og at juniorspiller Ingemar Slottemo Lyngstad klarte seg godt i debuten.

Austad sier at det blir endringer til neste match, men han kan ikke si hvilke spillere som kommer inn eller går ut.

250 betalende tilskuere hadde tatt turen til Coop Arena i solskinnet 2. påskedag.

Austad synes det er hyggelig å være tilbake.

– Det styggartig og radig. Det er tre minutt å gå, eller 1,5 minutt å kjøre bil hit - istedenfor en time og 20 minutter til Ranheim og en time til Stjørdal. En veldig fin gjeng, og et fint team rundt laget. Og vi opplever mye interesse, blant annet fra Veteranlauget, sier Austad.

– Bedre kollektiv

Mikael Engesvik kom tilbake fra spill i Donn i Kristiansand i fjor høst. Han mener Verdal 2017 er bedre enn det han så høsten 2016.

– Jeg føler vi er mer samlet og et bedre kollektiv, både fotballmessig og utenom, sier Engesvik.