Karet til seg tre poeng i seriepremieren

Verdal slo Sverresborg 4-2 i seriepremieren i nye 3. divisjon 2. påskedag. Verdal spiller i det som heter Norsk Tipping-ligaen avdeling 5.

Det sto 0-0 til pause, etter at verdalskeeper Maciej Krystian Raniowski hindret baklengsmål med en reaksjonsredning tidlig i kampen.

2. omgang startet med flere store sjanser til Sverresborg, men både tverrligger og en redning på strek sørget for at det fortsatt sto målløst.

I det 64. minutt fikk Mikael Engesvik kranglet inn årets første Verdal-mål. Tobias Luvenberg kastet langt inn, og ballen havnet til slutt hos Engesvik som fra femmeteren satte ballen trygt i mål.

David Weatherson doblet ledelsen i det 76. minutt, før Sverresborg reduserte i det 81. minutt.

To mål på tampen av kampen fra kaptein Hans Kristian Nordvoll sørget for 4-1 til Verdal, før Sverresborg og Jons Frøner reduserte til 4-2 like før sluttsignalet.

Innherred kommer tilbake med reaksjoner.