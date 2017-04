Skal styre kampen

Mandag kveld er det duket for den tredje serierunden i OBOS-ligaen.

Levanger har hatt en noe trå start på sesongen, og står kun med ett poeng etter de to første kampene. Det ene poenget tok de med seg hjem fra Jessheim da de spilte 2-2 mot Ullensaker/Kisa. I den første hjemmekampen, som ble spilt på Guldbergaunet, tapte de 0-1 mot Sandnes Ulf.

Dagens motstander for LFK er nyopprykket, og var meget solide i 2. divisjon da de rykket opp i 2016. Florø står på sin side med to uavgjortresultater, og har dermed ett poeng mer enn LFK.

Offensiv Powell

Til Levanger FKs hjemmeside er det en offensiv Magnus Powell som uttaler seg foran mandagens match.

- Vi skal tørre og ta ned ballen og styre kampen, påpeker han før han fortsetter:

- Vi møter lavtforsvarende lag, og vi skal ikke spille på oss enkle overganger. Så det å ha god balanse i laget blir nøkkelen her.

Han forteller også at han er imponert over hva Florø som enhet har gjort de siste årene, og at de mest trolig kommer til å spille i en utgave av formasjonen 4-5-1.

Kampen spilles på naturgress, og ser vi hvordan LFK har prestert på det de siste årene så bør det helt klart være en fordel.

Innherred følger kampen direkte , og gir dere oppdateringer minutt for minutt!