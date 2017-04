Florø 0-0 Levanger FK Vi fulgte kampen direkte Det ble nok et uavgjortresultat for LFK mandag kveld. Mandag kveld gikk den tredje runden i OBOS-ligaen av stabelen. Levanger tok turen til Florø for å jage deres første seier for året, men det ble nok en gang kun med det ene poenget.

Best i førsteomgangen

I den første halvdelen var Levanger det beste laget. De var nære frempå ved en heading signert Tom Erik Nordberg, men ellers klarte ikke laget fra Innherred å skape de store farlighetene.

Gjestene hadde ballen mest, og fikk brukt flankene nokså bra slik at de kom til en god del innlegg. Presisjonen var dog ikke all verden.

Florø var frempå ved noen få anledninger, men Ola Rygg hadde full kontroll i samtlige situasjoner.

Dermed sto det målløst og 0-0 da dommeren blåste av førsteomgangen.

Poengdeling

Heller ikke i den andre omgangen ble det scoret noen mål. Kampbildet var som i førsteomgangen. LFK var alt i alt et lite hakk hvassere enn hjemmelaget, men de klarte aldri å omsette mulighetene sine.

Begge lag ropte på straffespark i løpet av omgangen, men dommeren vinket spillet videre ved samtlige tilfeller til store protester fra lagene.

Alt i alt var det en skuffende forestilling av Levanger, og dette var en kamp man så for seg skulle ende med seier til hvittrøyene mot det nyopprykkede laget.

Det endte til slutt 0-0, og dermed tok LFK sitt andre poeng for sesongen. Florø fortsetter på sin side å spille uavgjort, da samtlige tre seriekamper har endt med poengdeling for dem denne sesongen.

Neste kamp for LFK er hjemme mot Mjøndalen på Guldberaunet førstkommende søndag. Også den kampen følger dere naturligvis direkte på våre nettsider!

Slik spilte lagene:

Levanger spilte med disse spillerne: Rygg; Sørmo, Nordberg, Berger, Tønne; Astvald (Strand 62'), J. Wrele, Lopez (Voll 76'), Nyborg; Stene, Udoh (Aamodt 59').

Florø benyttet seg av følgende spillere: Frenderup; Lindquist, Hove, Gjermundstad, Husa (Solheim 46'); Hove, Solheim-Olsen, P. Aase; Ryland (Rotihaug 88'), Muhammed, S. Aase.