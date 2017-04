Svømmeeliten kommer til Levanger til helga

–Det er et stort arrangement. Vi har cirka 80 personer hvis du regner med alle funksjonærer, dommere, og ikke minst alle frivillige som stiller opp for at vi skal få dette til. Visste du at det må være fem dommere på hver svømmer i alle øvelser? Da skjønner du sikkert at det er behov for et såpass stort antall mennesker.

Henning Tiarks er leder av hovedkomiteen for Norsk årsklassemesterskap for aldersgruppen 13 til 16 år.

Fra fredag ettermiddag og til søndag kveld så skal Trønderhallen fylles med 192 svømmere fra hele landet. Det vil si at det er de 24 beste i hver klasse av begge kjønn, som skal gjøre opp seg imellom når de nå tar turen til trehusbyen.

I disse årsklassene er det allround-egenskapene som er i fokus. Det betyr at den svømmeren som har samlet flest poeng etter at til sammen fem ulike stilarter i bassenget er unnagjort, kan kalle seg Norges beste svømmer.

Bryst, butterfly, medley, rygg og crawl, er de ulike svømmeøvelsene ungdommene skal igjennom i løpet av de tre dagene i Levanger.

Dessverre nådde ikke våre lokale svømmere opp i kvalifiseringen, slik at det er svømmere fra Namsos og Trondheim som vil forsvare de trønderske fargene denne gang.

–Det er tøft på dette nivået. Husk at svømmere trener omtrent like mye som langrennsløpere. Det betyr at hvis en 15-åring skal hevde seg i norgestoppen, så kreves det 10–12 økter per uke.

Det sier Gabriel Rauhut. Han er hovedtrener for svømmerne i arrangørklubben Levanger svømme- og livredningsklubb.

Han forteller at de så langt har satset på bredde og mye lek i vannet. Nå har de imidlertid rundt 10 utøvere i samme aldersgruppe som dem i helgas mesterskap, som trener godt. Derfor kan en ikke se bort fra at levangersvømmerne er på startblokken neste gang ungdomsmesterskapet blåses i gang.

Nå gleder både Rauhut og Tiarks seg til å ønske svømmere fra hele landet velkommen til Levanger og det flotte svømmeanlegget i Trønderhallen, men de skulle gjerne tenkt seg litt flere overnattingsplasser i nærheten.

–Ja, nå fyller vi opp hotellene både i Levanger og Verdal. I tillegg har vi booket alle rommene hos Nordic Mission, så du skjønner sikkert at et slikt stort arrangement har god «spinnoff-effekt» for andre aktører også, sier Tiarks.

Det blir satt opp ekstra tribuner nede ved selve bassenget, og i tillegg kan folk sitte å kose seg med en kopp kaffe på galleriet, mens man nyter gode svømmeprestasjoner i vannet nedenfor.

Fredag klokken 16 braker det løs, og fortsetter både lørdag og søndag fra klokken ni på morgenen og utover ettermiddagen.