Drømmen er å bli proff

–Tour de France? Ja, det ville vært drømmen det.

Lars Morten Veimo (17) har tråkket seg opp bakken til Veieshøgda et utall ganger, og se ikke bort fra at nettopp denne stigningen har gjort sitt til for at 17-åringen fra Ronglan er på god vei til å nå sitt store mål. En gang i framtida å kunne leve av sykkelsporten. Som proff.

Som juniorrytter er det i alle fall i bakkene Lars Morten har sin største forse, slik han selv vurderer det.

–Jeg er ganske lett. Til nå har det gått best i oppoverbakke, sier han.

Toppidrettsgymnas

Juniorrytteren er inne i sitt andre år ved Norges toppidrettsgymnas på Kongsvinger. Og det er selvsagt sykkelinja som er hans fordypningsvalg. Han flyttet sørover for halvannet år siden, og stortrives.

–Det var nok det beste for min del. Vi er 25 stykker på sykkellinja, og dermed føler jeg det blir lettere å satse her enn hjemme. Her er det mange jevnbyrdige å matche seg mot, mange med de samme målene og de samme interessene, forteller han. Den talentfylle rytteren fra Ronglan vet å skynde seg sakte. Og har gjennom satsingen så langt lært å erfare hva det handler om dersom drømmen skal nås. Dedikert treningsarbeid, fornuftig næringsinntak, hvile og restitusjon, men ikke minst også et godt miljø og det å unngå uheldige skadeavbrekk. Likevel, det kanskje aller viktigste: Motivasjonen. I øyeblikket er den på topp.

700 timer

–Unngå å stresse, men heller bruke noen år til å stabilisere meg på et høyt nivå. Det handler om å ta steg for seg. Så får vi se om det holder til å bli proff etter noen år, forklarer 17-åringen nøkternt. Med en hverdag hvor det aller meste dreier seg om sykkel. Slik beskriver han sin egen gjennomsnittsdag:

–Jeg står som regel opp i seks- halv sjutida, får i meg noe mat, begynner å trene fra åtte og holder gjerne på fram til nærmere 11. Så blir det skolebenken fram til kvart på fire, før jeg drar heim for middag, avslapping og restitusjon.

Lars Morten Veimo teller ikke kilometer på veien lenger, selv om dette også dreier ganske så betydelige lengder. I fjor loggførte han eksempelvis godt over 12.000 kilometer på treningsappen Strava. Det er likevel timene som gjelder. Nå ligger han på rundt 700 treningstimer i året.

Norgescup i helga

Denne helga venter norgescupstart i Bergen. Lars Morten stiller både på tempo og i fellesstart. Det store målet for sesongen er likevel NM i Trøndelag senere i sesongen, deriblant gaterittet i Levanger sentrum fredag 23. juni.

–Jeg tror nok likevel fellesstarten passer meg best. Det er der jeg har de største sjansene til å oppnå et godt resultat, forteller han. Fellesstarten finner sted i Stjørdal, og ronglansbyggen imøteser veldig gjerne en plass blant de ti beste.

Sesongstart i Belgia

Sesongen ble for øvrig innledet med flere ritt i Belgia like før påske.

–Det gikk sånn passe. Jeg hadde noen taktiske bommerter, og et par tekniske uhell. Dermed ble det ikke de store resultatene, men det viktigste for min del var at kroppen kjentes bra ut, oppsummerer 17-åringen. Her stilte også en annen lovende junor fra Levanger, 16 år gamle Kristian Kvernbråten. Mens Lars Morten representerer Glåmdal, sykler Kristian for levangerklubben Sverre.

Fornøyd Kristian

–Sportslig sett gikk rittene bra. Jeg hadde en forbedringskurve, og er fornøyd med utviklingen, forteller Kristian Kvernbråten som på sin side var gjennom en sykdomsperiode like før han reiste til Belgia, og av den grunn ikke hadde toppformen helt inne. Han tar uansett med seg mange positive erfaringer, ikke minst det å konkurrere og posisjonere seg i et større felt med hvasse ryttere. Belgia-oppholdet var ved siden av rittene, en nyttig treningssamling hvor også miljø og nettverk ble pleiet. «Sesongtjuvstarten» på sørligere breddegrader gir dessuten en fordel på hjemlige trakter.

–Så tidlig i sesongen er det en fordel å ha syklet noen ritt før norgescupen starter slik at man er vant til høy fart og store felt, beskriver Kristian Kvernbråten. Han ser med spenning på sesongen han har i vente.

–Jeg er første års junior, og har fortsatt mye å lære. Derfor håper jeg å få kjøre så mange ritt som mulig og få lært mest mulig gjennom sesongen, sier han. Og i likhet med sin ett år eldre kamerat, ser ekstra fram til NM på hjemmebane.

–Min drøm er som alle andres å bli proff, men nivået er høyt, og det må legges ned mange treningstimer, tilføyer 16-åringen som i år har lagt opp til 700 timers treningsarbeid.

Skryter av juniorene

Lederen for sykkelgruppa i IL Sverre, Inge Johansen, er fulle om lovord om Kristian og Lars Morten.

–De er de sterkeste juniorene fra Levanger, og kan godt være med blant de 5-6 øverste i gaterittet i sommer. Etter hvert tror jeg de blir blant Norges ti beste i sin klasse også, hevder Johansen.

–Og med tanke på sommerens NM får de nok ekstra motivasjon av at mesterskapet er på hjemmebane. Husk at det er det ikke alle som får oppleve; Sist det var NM for junior eller senior i Levanger var i 1986, påpeker han.