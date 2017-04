Kjenner du igjen han her, er fotballquizen rett plass for deg

Colombianeren Carlos Valderrama har ikke forandret seg veldig mye siden glansdagene på 90-tallet, selv om hårpryden kanskje er blitt bittelitt lavere. Bildet ovenfor er fra en tilstelning til ære for Hristo Stoichkov i fjor.

Kosekveld

Hvorvidt Valderrama er blant svarene på Talia lørdag kveld 22. april vites ikke, men uansett gjelder det å ha variert kunnskap fra både eldre og nyere tider.

– Det blir nok både fotballnostalgi og fotballhumor, i tillegg til heder og ære for laget som gjør det best. Men fremfor alt blir dette en kveld for alle som er glade i fotball. Lite er artigere enn en fotballquiz for oss som er over middels interessert i fotball, sier Bjørn Magne Lyngstad.

Selv valgte eks-verdalingen i sin tid å studere i England bare for å se fotball, og dro faktisk både på fest med broren til Ruud van Nistelrooy og på Champions League-kamp med dama til Vincent Candela.

I quizen lover han da også både lokalfotball, engelsk fotball og spørsmål om lag og baner i den store fotballverdenen.

Blir aldri for mye

Pave Johannes Paul II sa at «av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste». Da Arne Scheie en gang ble spurt om det ikke var for mye fotball på tv, siterte han en av sine gamle kolleger.

– For mye fotball på tv? Jeg sier som Sølve Grotmol, det er for mange bøker på biblioteket også!