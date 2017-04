Fikk treningshjelp fra tsjekkisk landslagstrener

Tsjekkias landslagstrener i orientering, Radek Novotny, har den siste tiden hjulpet Frol sine orienteringsløpere med sesongforberedelsene.

Levangerklubben har lang tradisjon for å arrangere en lengre treningssamling utenlands sammen med trondheimsklubben Freidig i tida før påske. I år ble samlinga lagt til Doksy i Tsjekkia.

Leder Olav Martin Indgaard i Frol kan fortelle at de tok kontakt med kjente personer i Tsjekkias o-miljø allerede i september i fjor, og ganske raskt ble de koblet til landets landslagstrener, som gjerne ville hjelpe trønderklubbene.

–Vi har fått all den hjelpen vi trengte for å få til en treningssamling med totalt 50 personer, sier Indgaard.

Nordboerne fikk bistand til rimelig innkvartering, veibeskrivelser til treningsterreng, og ikke minst hjelp til utsetting av poster og trykking av kart for å nevne noe. Selvsagt vanket det også nyttige treningstips både av teknisk og løpsmessig karakter.

Beste opplegget

– Vi har hatt samlinger i Slovenia, Spania, Frankrike og Portugal, men tror kanskje vi har fått det beste opplegget her i Tsjekkia. Og terrengene vi har fått trene i har vært varierte og flotte, skryter sjefen til Frol-løperne.

Radek Novotny sier på sin side at dette har vært en morsom utfordring.

––Jeg arrangerer slike samlinger både for klubber og landslag, og vi har mye terreng å by på her i landet. For meg var Frol et nytt bekjentskap, men jeg har fulgt med brødrene Indgaard gjennom en del år. I tillegg har jeg latt meg imponere av klubben sin innsats i de store stafettene, Tiomila og Jukola. For oss er det vanskelig å forstå at en liten dugnadsklubb fra «langt oppe i nord» skal kunne konkurrere mot pengesterke klubber, satt sammen av landslagsløpere fra ulike nasjoner. Det er tydelig at det gjøres et godt arbeid i Frol.

Smigret

Mental trener til Frol-løperne, Arild Vassenden, sier at de er smigret av Novotnys uttalelser.

– Det er klart vi tar dette med oss videre, og ros fra en slik kapasitet er ikke hverdagskost. Vi har hatt fantastiske dager i Tsjekkia, og vi ledere lar oss stadig imponere over løpernes holdninger til toppidrettslivet. De vet hva som må til, og organiserer hverdagen ut ifra det.

Mye kan tyde på at vi kan forvente sterke resultater fra Frol sitt orienteringsmiljø kommende sesong.

Lørdag har de 10 løperne til Frol sin siste finpuss av formen, før de neste helg reiser til Göteborg og deltakelse i Tiomila. Da er målet å forbedre 8.-plassen fra tidligere år.

Lørdag er det også sesongåpning før de øvrige «stifinnerne» i Trøndelag. Da går Blåveisløpet av stabelen i Børsåsen med Frol som arrangør.