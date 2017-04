Leksdal, Nessegutten og Ekne startet best

Denne uka ble de første kampene i de lavere lokale divisjoner spilt.

Leksdal imponerte kanskje aller mest, med sin 11-0-seier mot Aasguten 2, i en avdeling der Ekne også vant serieåpningen sin, 6-2 borte mot Neset 2 (målscorere: Lars Morten Dahlen Tvete 2, Iver Dahlen Skjesol, Erik Tvete, Ole-Petter Nyheim Pedersen og Erlend Nordahl Grenne).

Leksdal-spillerne måtte kaste medaljene De feiret bronsemedaljene hele vegen hjem fra Kolvereid på lørdag. Søndag var det bare å kaste dem.

For Leksdal scoret Erlend Røstad hele fire mål, Tor Arne Blybakken Leirset og Thomas Leirset to hver, mens Sindre Stiklestad, Roy Morten Aasheim og Morten Moe tegnet seg for en scoring hver.

Leksdalingene garanterer nye sprell Og det skal trøkkes til ekstra mye når de møter festbremsen Sparbu og naboen Henning til dyst.

På Nesseguttbanen ble årets første lokaloppgjøri 5. divisjon unnagjort allerede i serieåpningen. Ifølge rapportene fra hjemmelaget trosset rundt 30 tilskuere været, og de fikk se lagets eldstemann, Ingar Breivik, score kampens eneste mål. 1-0-seieren var ikke nok til å innta tabelltoppen, som innehas av Innherred FK etter deres 9-2-seier mot Overhalla.