Nok en uavgjort for Levanger

Levanger 1-1 Mjøndalen Vil fulgte kampen direkte Innherred satt ringside under kampen.

510 betalende tilskuere fikk se at oppgjøret startet med et pang fra Levangers side, og før det sto fem minutter på tavla hadde Adría Mateo Lopéz testet George Bokwe to ganger i Mjøndalen-buret. Hjemmelaget fortsatte å styre banespillet i første omgang, og etter flere gode målsjanser, stolpeskudd og en knapp halvtime med fotball, fikk de lønn for strevet. Nyerværvelsen Aniekpeno Udoh jobbet opp en løs ball, og fikk spilt til Marcus Astvald. Den svenske kantspilleren skar seg inn i banen, og avsluttet på innsiden av Bokwe fra skrått hold.

Kortvarig glede

Fem minutter etter landsmannens scoring ga Joakim Wrele bort straffe på klønete vis. Mads Hansen, kjent fra TV-serien 2 mot 1 og "Alle Gutta" kom på et fint overlap på høyre side, og ble felt av Wrele i det han vendt inn i banen. Etter en kort prat med assistenten sin, bestemte Per Erik Haugan seg for å dømme straffe. Fra elleve meter var Amahl Pellegrino iskald, og sørget for balasne i regnskapet. Etter utligningen tok Mjøndalen over banespillet, og skapte flere gode muligheter før pause.

Andre omgang ble preget av mye stopp i spillet, men likevel fikk begge lag nok sjanser til å ta med seg tre poeng. For Levanger hadde både Robert Stene, Kim Robert Nyborg, Vegard Voll og Jo Sondre Aas gode muligheter til å sette kampens tredje scoring, men en god Bokwe, kombinert med en god dose uflaks sørget for at kun ett poeng ble med hjem til Levanger fra Steinkjer.

Disse var på banen:

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald, Adria Mateo Lopez, Joakim Wrele (Voll fra 69'), Kim Robert Nyborg (Aas fra 64') - Aniekpeno Udoh (Lykke Strand fra 73'), Robert Stene

Mjøndalen (4-3-3):: George Motase Bokwe - Mads Hansen, William Sell, Ulrik Arneberg, Sondre Johansen - Mathias Fredriksen, Pontus Silfwer, Jonathan Lindseth - Magnus Sylling Olsen (Gauseth fra 46'), Ousseynou Boye (Stankevicius fra 69'), Amahl Pellegrino (Jansen fra 90'.