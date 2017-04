Storgleder seg til cupfinalen

Verdalingen spilte etter rapportene en meget god kamp for AZ Alkmaar som vant 2-1 hjemme mot tabellnabo Twente.

En skikkelig lagseier

Gjestene tok ledelsen midt i andre omgang, men da AZ Alkmaar like etterpå satte inn den tidligere LSK-spilleren Fred Friday ble det fart på sakene. Først utliknet AZ gjennom et selvmål ti minutter før slutt, før Friday litt senere ble felt og Twente ble redusert til ti mann. På overtid ordnet samme Friday seiersmålet til 2-1 for AZ Alkmaar.

– Det var veldig godt da seiersmålet kom. Vi slet litt i denne kampen, men sånne lagseiere er alltid deilig, konstaterer Svensson i et Facebook-intervju med klubbens mediaavdeling etter kampen.

– Det røde kortet de fikk hjalp selvsagt på, men vi spiller hjemme og har mer å gi på slutten enn dem, oppsummerer han.

Dermed er AZ Alkmaar nummer fem på tabellen med to serierunder igjen, og sikret en plass i playoffspillet i Nederland om en plass i Europa League-kvalifiseringen.

Stor finale og Europa League-plass på spill

Det beste vil imidlertid være å vinne cupfinalen, som gir direkteplass inn i gruppespillet i Europa League til høsten. Og nettopp cupfinalen er det som venter for Jonas Svensson og hans lag allerede kommende helg.

Søndag kveld 30. april klokken 18.00 spiller de mot Vitesse på De Kuip i Rotterdam. Vitesse er på plassen bak i serien, og de foregående kampene mellom lagene borger for en tett og spennede kamp.

En kamp for minneboka

Cupfinalen i Nederland er minst like stor som i Norge, der Svensson har opplevd både å tape og vinne. Jonas Svensson tror det er en fordel å ta med seg en god følelse frem mot storkampen kommende helg.

– Å vinne den siste kampen før cupfinalen gir oss selvtillit, men samtidig - cupfinaler lever sitt eget liv, bemerker Svensson, som er fullt klar over betydningen av kampen.

– Jeg har vært her noen måneder nå, og skjønt at cupfinalen er noe helt spesielt. Det er disse kampene du vil huske den dagen du legger opp, sier 24-åringen.

Cupfinaletap gir playoff

Skulle AZ tape cupfinalen vil de i kraft av serieplasseringen sin, der de uansett ikke kan bli dårligere enn nummer åtte, spille et playoff om plass i tredje kvalifiseringsrunde til Europa League i høst.

Dette spilles i utgangspunktet mellom plassene fire til sju i serien, men siden cupvinneren uansett vil ta en plass i turneringen vil også lag nummer åtte i serien få være med i den nederlandske playoffen etter at seriespillet er ferdig 14. mai.

De to siste seriekampene for AZs del spilles borte mot NEC Nijmegen, som kjemper for å unngå nedrykk og hjemme mot FC Utrecht, som uansett blir nummer fire i serien.

Men først altså sesongens viktigste kamp - cupfinale mot Vitesse på søndag.