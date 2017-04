En liknende dommertrio skal du lete lenge etter

Innherred skrev om det ambisiøse dommertalentet Mathias Støfringshaug (20) tidligere i måneden, og søsteren Nathalie (18) har også gjort det sterkt, med assistentoppdrag i Toppserien for kvinner og 3. divisjon menn til nå.

Mathias tok rekrutteringskurset samtidig med pappa Leif-Arne i 2011, og siden har dommerkarrieren bare gått en veg. Nå er han assistent i 2. divisjon og håper å få muligheten som hoveddommer på tredje nivå i løpet av sesongen.

Prøvd en gang før

Men tirsdag kveld skjer noe helt spesielt. Da er han hoveddommer i kampen Steinkjer - Orkla i 0. divisjon for G19. Som assistenter: Lillesøster Nathalie og pappa Leif-Arne.

– Det har faktisk skjedd en gang før. Vi dømte sammen en kamp i fjor, men kveldens oppgave blir nok tøffere, sier Mathias Støfringshaug.

Sannsynligvis blir det også eneste gang i årets sesong at det skjer.

– Jeg får ikke så mange kamper i den ligaen, og det meste er satt opp for resten av sesongen, sier Støfringshaug.

Tror ikke de blir uenige

Han frykter ikke kontroverser med sine assistenter, verken underveis i kampen eller etterpå.

– Du kommer ikke bare til å vinke ned faren din, altså?

– Hvis han vinker feil så må jeg jo gjøre det, men jeg stoler på ham, forsikrer Mathias Støfringshaug med glimt i øyet.

Han har ikke hørt om liknende dommeroppsett her i regionen i hvert fall. At det har skjedd andre steder kan hende, men ganske unikt er det uansett med en slik familietrio.

Fjerdemann også

Faktisk er det ikke langt unna at familien kunne stilt med fjerdedommer også, for lillebror Ruben (15) har tatt rekrutteringskurs. Men Ruben satser foreløpig mest på spillerkarrieren, og må nok i kveld heller på trening for de siste forberedelsene til G16-lagets cupmøte med Molde på søndag.

– Ruben bør først og fremst spille fotball frem til han føler han må ta et valg mellom å spille eller å dømme, slik jeg også gjorde, anbefaler storebror Mathias.

Han tror også lillebroren har bedre forutsetninger for å få noe skikkelig ut av spillerkarrieren enn han selv.

– Uansett er spillererfaringen veldig nyttig i dommergjerningen, med tanke på spilleforståelse når man skal dømme. Den gjør det mye enklere å forstå spillernes opptreden på banen og ta de riktige avgjørelsene.