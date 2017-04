Kvinnelagene sparket i gang sesongen

I disse dager braker det løs med seriestart for fotballagene rundt omkring på Innherred. Denne sesongen er det tre kvinnelag som spiller elleverfotball på Levanger og Verdal, og samtlige har sparket i gang årets fotballsesong.

Knusende seire

Nyoppstartede Sverre/Nessegutten tok turen til Guldbergaunet for å møte Steinkjers kvinnelag til dyst i 4. divisjon. Det ble en upåklagelig start for dem da de vant hele 4-0 mot de gulkledde. Sverre/Nessegutten tjuvstartet sesongen for fem dager siden da de tapte 0-5 hjemme mot Malvik, så seieren mot Steinkjer var deres andre seriekamp for sesongen.

Verdalskvinnene, som er forventet å kjempe om opprykket i 3. divisjon, vant også 4-0 mandag kveld. De tok i mot NTNUi på Verdal stadion, og feide de av banen. Målscorere for Verdal var Hanna Hofstad Sørensen og Aurora Auran som begge noterte seg for to nettkjenninger.

Vuku IL har også etablert et kvinnelag foran denne sesongen, og de tok turen helt til Kolvereid søndag for å spille årets første seriekamp i 4. divisjon. Det ble dog ikke den åpningen de hadde håpet på da de tapte 3-0.

Lokaloppgjør

De to nyetablerte kvinnelagene til Vuku og Sverre/Nessegutten møtes til dyst på Nesseguttbanen 4. mai. Det er altså duket for et heftig lokalderby, og levangsbyggen har uttalt tidligere at de skal vinne mot Vuku.

Verdal tar turen til Støren for å møte Sokna førstkommende søndag i deres andre seriekamp for sesongen.

Innherred følger breddefotballen tett, og avisa har opprettet en Facebook-gruppe som stadig oppdateres med artikler og innlegg!