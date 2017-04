Drama da Verdal avanserte til andre runden i cupen

Klokken 19:00 var det duket for et revansjeoppgjør på Huseby Idrettspark. Verdals fotballherrer hadde tatt turen sørover for å spille den første runden av årets norgesmesterskap i fotball.

I helga møtte Verdal nettopp Kolstad på samme sted for å spille den andre serierunden i Regionalligaen. Det endte med et surt overtidstap og sifrene 3-2 i favør Kolstad.

Vi fulgte kampen direkte:

Slutt - 90. min: Da er dramatikken over, og Verdal er klare for den andre runden i norgesmesterskapet! Kanskje blir det Verdal mot Levanger på Verdal stadion i mai?

85. min: Enda et rødt kort til Kolstad! Denne gangen er det keeper Thomas Falstad som blir sendt i garderoben av dommeren. Han river ned Mikael Engesvik.

78. min: MÅL, 3-4! Verdal går i ledelsen - igjen! Målscorer er nyervervelsen Adrian Krysan. Skal Verdal avansere til andre runde da?

60. min: Det er lite som skjer for øyeblikket. Kampen har, tross en fryktelig dramatisk førsteomgang, roet seg ned nå. Får vi en vinner før fulltid?

48. min: MÅL, 3-3! Hjemmelaget slår tilbake, og nå står det 3-3 igjen. David Weatherston er uheldig og sender ballen i eget mål. Nok en gang er det svake inngripener defensivt som ødelegger for verdalingene. Dramaet på Kolstad vil ingen ende ta!

Pause - 45. min: Det var litt av en førsteomgang på Huseby Idrettspark. Fem mål og ett rødt kort. Til pause er det Verdal som er et steg nærmere Ullevål.

45. min: MÅL, 2-3! Verdal har snudd kampen! Kaptein og formspiller Hans Kristian Nordvoll er målscorer.

40. min: MÅL, 2-2! Verdal utligner ved David Weatherston! Nå er lagene like langt igjen.

37. min: Rødt kort til Kolstad-spiller! Etter 37 minutter velger dommeren å gi det røde kortet til Cahit Karaman på hjemmelaget. De må nå spille med ti mann i over en omgang! For et drama på Huseby Idrettspark!

33. min: MÅL, 2-1! Verdal utligner ved vingen Mikael "Mikke" Engesvik. Nå er det liv i kampen igjen!

25. min: MÅL, 2-0! Etter tjuefem minutter dobler Kolstad ledelsen ved Morten Valø. Verdalsleiren roper på offside, og mener dommerne gjør en feil avgjørelse når de ikke blåser i fløyta si. Skal Verdal komme tilbake etter en svak start på kampen?

11. min: MÅL, 1-0! Kolstad tar ledelsen etter svakt forsvarsspill av Verdal. Lars Petter Homstad er målscorer.

10. min: Verdal har åpnet kampen noen svakt. Det er fortsatt målløst etter de ti første minuttene av kampen.

1. min: Kampen er i gang!

Disse spilte kampen:

Verdal benyttet seg av følgende spillere: Raniowski; Wass, Luvenberg, Olsen, Weatherston; Wekre, Olsen, McKellar (Haug 75'); Krysian, Nordvoll, Engesvik.

Kolstad spilte med disse spillerne: Falstad; Karaman, Hopen, Cemalovic, Veltun (Dahle 33', Svedjan 46'); Neeraas, Homstad, Bjørgve; Trøen, Sørhøy, Valø (Bjerkan 46').