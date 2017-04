Levanger ett steg nærmere Ullevål

(Steinkjer 1-3 Levanger): Endelig skulle det lykkes for Levanger på stadion de har lånt som hjemmebane i starten av 2017. Det på bortebane! Etter dagens seier mot Steinkjer, gjenstår kun seks kamper før Levanger kan booke tur til Ullevål Stadion og cupfinale.

Sterk tropp

Fra laget som spilte uavgjort mot Mjøndalen, startet hele åtte av de samme spillerne dagens cupkamp. Kun Tom Erik Nordberg, Kim Robert Nyborg og Robert Stene fikk hvile. Det var ingen tvil om at Magnus Powell ikke ville overlate noe til tilfeldighetene, og ta seg trygt videre til andre runde av Cupen.

Levanger tok tak i oppgjøret fra start, og styrte banespillet slik de ville. Etter 18 minutter kom jomfrumålet. Joakim Wrele slo en strålende langpasning ut til Erik Tønne på venstrekanten, som på ett touch banket kula inn i feltet. Foran SFK-buret var lånespilleren Aniekpeno Udoh råsterk, og stanget de hvitkledde i ledelsen.

Etter scoringen fortsatte Levanger presset mot vertenes mål. De var flere ganger nære 0-2, men etter en knapp halvtime sang det i stolpen bak Julian Faye Lund. Andreas Granhus slo inn fra høyre, og på bakerste stolpe satte Espen Berger ballen i egen stolpe bak en utspilt Faye Lund. Ti minutter senere var det nok en gang duket for nettsus for Levanger.

I en kamp som var preget av mange skumle dødballer fra gjestene måtte det til slutt komme en scoring. Et hjørnespark fra Marcus Astvald ble forlenget av Holmen Ekrem, før eldstemann Wrele på lekkert vis fikk lagt den inn igjen. Foran mål sto Lykke Strand mutters alene, og fikk en enkel jobb med å doble ledelsen til bortelaget.

Kortvarig glede

Som i OBOS-oppgjøret mot Mjøndalen, slapp Levanger inn rett etter egen scoring. Faye Lund fomlet et langt innlegg i tverrligger, og var ute av posisjon i det Thomas Sivertsen volleyet inn reduseringen på lekkert vis via Petter Kristian Dahl. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Etter hvilen skapte ikke de gulkledde vertene noe som helst. Levanger tok fullstendig kontroll over oppgjøret, og slapp så vidt gjestene over midtbanen. 30 minutt, og flere sjanser for Levanger ut i andre omgang kom 1-3. Pål Aamodt slo inn fra venstre, og inne foran mål hadde Jo Sondre Aas ingen vanskeligheter med å sette inn Levangers tredje «hodescoring». Det siste kvarteret av kampen ble en ren transportetappe for OBOS-laget, og det var ikke langt unna at Levanger økte til både fire og fem scoringer.

Neste kamp for Levanger er borte mot Jerv 30.april. Kampen følger du selvfølgelig på våre nettsider.

Disse spilte lokalderbyet:

Steinkjer (4-3-3): Erik Holmen Eikrem - Thomas Breistrand, Johan Iversen, Daniel Viem Årdal, David Belsvik - Thomas Sletvold, Thomas Sivertsen, Petter Kristian Dahl - Kim Rune Holmvik (Opheim fra 83’), Rune Ertsås, Andreas Granhus (Nordseth fra 80’).

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Joakim Wrele, Erik Tønne - Marcus Astvald, Adria Mateo Lopez, Horenus Tadesse (Husby fra 80’), Andreas Lykke Strand (Nyborg fra 67’) - Aniekpeno Udoh (Aamodt fra 46’), Jo Sondre Aas.