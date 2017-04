Bød inn på kaffeslabberas etter cupavansement

Umiddelbart etter kampslutt onsdag kveld, da Verdal slo Kolstad 4-3 på bortebane i cupens 1. runde, ba verdalssupporteren Innherredsbakeriet med Jan Gunnar Olsen i spissen om å gjøre klar bløtkake til torsdag morgen.

Kolstad 3-4 Verdal Drama da Verdal avanserte til andre runden i cupen Det var duket for revansjeoppgjør når Verdals fotballherrer tok turen til Kolstad for å spille NM-kamp.

– Jeg betaler kaka, og håper det kommer flere og feirer i lag med oss «gammelkaillan» som har trua, inviterte Lyngsmo til følgerne av den uhøytidelige siden om laget på Facebook.

Topp, synes treneren

Som sagt, så gjort. Mellom klokken ni og ti torsdag morgen ble det fortært kake og diskutert fotball over en lav sko rundt kaffebordene.

– Det er veldig artig at de steller i stand litt sånt. Målet mitt da jeg gikk løs på en ny periode som trener var å skape enda større lokalt engasjement, og den innsatsen denne gjengen legger ned er uvurderlig, sier trener Nils Petter Austad, som tok et avbrekk fra jobben på videregående for å støtte opp om initiativet.

Vil vises i byen

Håkon Lyngsmo og «gammelkaillan» satser på å gjøre verdalsfotballen synlig i byen på kampdagene utover sesongen.

– Vi er en gjeng som pleier å samles uansett, og da handler det mest om å få enda flere til å komme og ha det trivelig sammen med oss.

I slutten av mai reiser sju-åtte stykker på tur til Bodø og kampen mot Junkeren, med hurtigrutetur hjem.

Bodø-tur frister fotballfolket i Verdal Det kan bli stor støtte fra tribunen når Verdal spiller bortekamp mot Junkeren i vår.

– Enda flere kommer nok til å dra nordover, om de ikke gjør akkurat som oss med tog oppover og båt nedover, sier Lyngsmo.

Håper på LFK

Både trener Nils Petter Austad, kaffeslabberasintitiativtaker Håkon Lyngsmo og resten av gjengen rundt kaffebordene på Innherredbakeriet torsdag morgen tar det nesten for gitt at det blir kamp mellom Verdal og Levanger i andre runde. Det kan bli et skikkelig nabooppgjør, som i 2017 nok vekker minst like sterke følelser som da klubbene møttes for noen år siden, og tilbake midt på 2000-tallet.

Men cupen kan ikke ta fokus vekk fra det viktigste, nemlig seriespillet. Til helgen venter Tillerbyen på stadion. Med «gammelkaillan» på plass.