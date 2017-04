Har en ekstra motivasjonsfaktor før «krigen» mot Jerv

På grunn av langhelg med 1. mai på mandag har Levanger FK blitt nødt til å fly ned til Sørlandet og helgens bortekamp mot Jerv allerede lørdag.

Viktig for hjemturens del

Flytur hjem igjen ble det enda verre å få til innenfor den økonomiske rimelighetens grenser, så dermed venter en laaang busstur hjem fra Grimstad til Levanger etter søndagens kamp i OBOS-ligaen.

– Det blir vel ikke så hyggelig hvis laget ikke presterer på topp?

– Nei, men det pleier å være en god motivasjonsfaktor. Selvsagt skal det ikke være nødvendig med ekstra motivasjon, men når spillerne vet hva som venter så kan jeg være sikker på at de vil gi absolutt alt. Jeg har selv erfart det med lange bussturer, smiler LFK-trener Magnus Powell etter treningen på Verdal stadion fredag ettermiddag.

Varsler rotering på laget

Det var vårens siste trening der. Lørdag skal laget trene på gress på Moan. I Grimstad venter alt annet enn en strøken matte, og Powells gutter er klar til å gå i krigen.

– Vi må nok legge vekke den kreative hatten litt når vi kommer dit, sier Powell, som samtidig avslører at det blir en del endringer i startoppstillingen til kampen i forhold til slik den har sett ut de siste par seriekampene.

– Setter du inn krigerne istedet for finspillerne?

– Det var dine ord. Vi må uansett rotere litt med tanke på det tøffe kampprogrammet om dagen.

LFK reiser kanskje med 17 spillere til Grimstad. Vanligvis reiser de med 16 med tanke på økonomi.

– Uansett 16 eller 17 så betyr det at noen må være igjen hjemme. Det er en ny hverdag for meg som trener, i fjor hadde vi ikke stort flere enn at alle som var skadefrie var med. Da gjelder det å ta godt vare både på de som spiller og de som havner i utfordrerposisjon.

Fornøyd med fremgangen

Spillemessig har det vært klar bedring for LFK i det siste. Både 1-1-kampen mot Mjøndalen «hjemme» på Guldbergaunet, og bortekampen samme sted i cupen mot Steinkjer gir Powell tro på god poengfangst fremover.

– Steinkjer-kampen er jeg svært tilfreds med profesjonaliteten vår i. Vi kunne sikkert kjørt på enda mer fremover, men jeg liker at vi er trygge i alt vi gjør. Det var aldri noen tvil, og periodevis viser vi også det gode offensive spillet.

Mer egoistisk på kant

Jerv har kommet meget svakt igang i årets sesong, med bare ett poeng på fire kamper. Overraskende for mange, deriblant også LFK-trener Magnus Powell.

– På forhånd var de min favoritt til å vinne hele serien. Det er liten tvil om at de har et veldig bra mannskap, og det kommer til å bli en meget tøff kamp for oss. Vi må ut og vinne krigen, og det blir spesielt viktig å unngå å gjøre feil hvis vi ikke er i balanse.

Treneren forventer at Robert Stene kommer seg i scoringsposisjoner, og regner med at han skal få enda flere baller å jobbe med i fortsettelsen.

– Marcus (Astvald) viser fin fremgang nå. Han må bare fortsette å være mer egoistisk, og utfordre en mot en. Vi jobber med å få enda mer tempo i lengderetningen på kantene. Støtte kan de bruke hvis de kommer en mot to, sier Powell.

Endelig hjemme

Med forhåpentligvis tre poeng med seg i bussbagasjen hjem fra sør, kan Levanger-spillerne endelig innta nye Moan til trening på onsdag.

– Det blir makeløst deilig. Å flytte rundt som vi har gjort nå i vår med spillere, støtteapparat, utstyr og alt mulig er slitsomt i lengden. Det ser veldig fint ut på Moan nå, og vi gleder oss skikkelig.

Satser hardt på cupen

Deretter blir det reell hjemmeåpning mot Strømmen nste søndag, fly begge veger til Arendal, storkamp mot Ranheim 16. mai og full fart med både cup og serie.

– Jeg er ambivalent til motstander i cupen. Vi kommer til å sette mye inn på å komme oss til tredje runde. Da kommer vi til å få en veldig god motstander. Cupen handler om to ting - penger i klubbkassa og ikke minst det å få prøve seg mot bedre lag enn seg selv. Det er viktig for spillerne og laget å se hva man har å strekke seg etter. Nettopp derfor er det også jeg er tilhenger av å spille treningskamper i vinterhalvåret mot gode lag, selv om resultatene ikke trenger å bli de beste.