Vårens vakreste eventyr?

I vår sesong nummer 47, har vi mange gode turer for alle, i alle aldre. Nytt i år er at vi på to kart har løyper tilrettelagt for funksjonshemmede.

Det er stolpe-orientering rundt om i Verdal sentrum, og i terrenget rundt golfbanen på Trones. Vi håper at dette blir godt mottatt, også av familier med barnevogn og syklister, her er det plass til alle.

Stolpeorientering

Stolpeorientering er en litt annen form for orientering. Det er stolper som er utplassert på kjente steder omkring i sentrum av Øra. Litt mer informasjon om stedene finner dere vedlagt i konvolutten. Dette er fine turmål også for barnehager og skoler.

Disse turene kan også lastes ned fra nettet, gratis. http://www.verdal-ok.net/ under fanen tur-orientering.

Åpningsdagen i år blir i lett terreng på Nordberghaugen, lørdag den 29. april. Da serverer vi bålkaffe, selger konvolutter og kan gi en enkel innføring i bruken av kart og kompass. Ellers selges konvoluttene med alle kart og klippekort som tidligere, på sportsbutikkene i Verdal, eller av oss i tur-o-komiteen.

Mange av inbyggerne i Verdal fikk før påske et gratis kart med info i postkassen. På dette infoskrivet var det et kart med poster over Nordbergshaugen. Dette er den løypa vi åpner med, så prøv den og om det faller i smak, kan dere kjøpe konvolutter og fortsette.

Varierte turer

Områdene vi skal bruke i år er altså Nordberghaugen, Trones, Tromsdalen og Leirsjøen. Og selvsagt Volhaugen, hvor vi i år presenterer deler av vårt nye turkart.

Fjellpostene i år er lagt i det flotte terrenget ved Kråksjøen og Sulsjøan.

Det er mange gode fiskevann, og muligheter for å leie hytter av Verdalsbruket i området. Disse turene er mer krevende, både i lengde og orienteringsmessig, men kan gi flotte opplevelser i våre fjell.

Fjernposten i år er lagt til Tuva, som ligger ved Turistforeningens merka løype mellom Sul og Meråker, og er dermed merka fra Sul.

Fellestur

Turen til Tuva vil også bli fellestur med turleder et stykke ut på sommeren. Så om du ønsker å gå sammen med flere, er det bare å bli med da. Vi håper at turene vi har valgt i år, også vil falle i smak, og at dere vil få mange fine turer. Dere kan gå så langt dere ønsker, og postene står ute hele sommeren.

Vi prøver å legge turene på fine «rasteplasser», med god utsikt. Dette er en kjempefin sjanse til å se og bli bedre kjent i den vakre bygda vår. En trenger ikke å være medlem av klubben for å delta.

I noen av områdene vi har valgt, er det også «10 på topp»-turer i nærheten, slik at dere kan kombinere med et «klipp» her også.

For 10 på topp og turorientering har flere ting til felles: Vi liker naturen og turer i skog og mark, liker utfordringer og ønsker at folk kommer «i form». For turer i naturen gir helsebot for både kropp og sjel, og det gir god mestringsfølelse. Og vi treffer alltid blide folk, som gjerne hilser og slår av en prat.

Ha godt skotøy og litt mat i sekken, så blir turen en sann nytelse. Ikke alle steder egner seg for joggesko, så vi anbefaler godt skotøy.

Vi i komiteen ønsker dere alle, mange fine turer.