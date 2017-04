Vinnerskallene jakter tre nye poeng

Kolstad 3-4 Verdal Drama da Verdal avanserte til andre runden i cupen Det var duket for revansjeoppgjør når Verdals fotballherrer tok turen til Kolstad for å spille NM-kamp.

Verdals fotballherrer har fått en ok start på sesongen i den regionale ligaen. I første kamp vant de 4-2 hjemme mot Sverresborg, men i den andre serierunden ble det et surt overtidstap og da sifrene 2-3 borte mot Kolstad.

I midtuka spilte de nok en kamp mot Kolstad på Huseby Idrettspark (første runde av NM, journ.anm.), og da fikk de sin revansje. De avanserte videre til den andre runden av norgesmesterskapet etter å ha vunnet 4-3.

Vinnerskaller

Til herrelagets Facebook-side forteller hovedtrener Nils Petter Austad om sin beundring av vinnerskallene i stallen i forkant av helgas tredje serierunde, og at det er nettopp det som kan bli avgjørende i ettermiddag.

- Det blir ei hard nøtt, men vi skal klare det. Mentaliteten i gruppa er knallsterk, påpeker Austad.

Tillerbyen blir helt sikkert en meget tøff oppgave for verdalsherrene. De står nemlig med seks poeng på de to første seriekampene, og det etter å ha vunnet mot Steinkjer på bortebane og Orkla på hjemmebane. I NM røk de etter å ha tapt 1-2 hjemme mot Byåsen.

Kristian Dragsten er som kjent ute resten av sesongen for Verdal, og Erik Skeie er fortsatt skadet i tre til fire uker. Ellers så sliter både Even Sangnes, Tobias Luvenberg, Elias McKellar og Deyzin Abdulla med småskader. Det forventes dog at Luvenberg og McKellar er klar til lørdagens oppgjør.

Vukus herrelag spiller også lørdag ettermiddag. De tapte deres første seriekamp borte mot NTNUi 3-1, før de vant 4-1 mot Stjørdals-Blink 2 forrige helg. Nå møter de Charlottenlund på bortebane i den tredje serierunden.

Innherred følger breddefotballen tett i Verdal og Levanger. Bli medlem i vår Facebook-gruppe her!