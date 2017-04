Vukus menn måtte gi tapt

Charlottenlund hadde fordelen av hjemmebane, og vant 4. divisjonsoppgjøret 5-3. Ved pause var stillingen 1-1.

Vuku gikk opp i ledelsen allerede etter ti minutter. Scoringen var signert Erik Magnus Bentzen. Seks minutter senere fikk Charlottenlund straffe, og scoret på denne. Hjemmelaget åpnet best etter pausen, og sørget etter et par minutter for 2-1 i målprotokollen. Dernest rant det på med 3-1, 4-1 og 5-1, før Oskar Hynne endelig satte inn mål for Vuku, til 5-1. Samme mann reduserte senere også til sluttresultatet 5-3.

Vuku stilte med følgende mannskap: Pål Kvernmo Landfald, Ole Christian Oldren, Andreas Olsen, Mikael Franzen Rønningen, Robin Auran, Joakim Auran, Trond Hynne, Jonas Tanem, Sivert Enes Ward, Erik Magnus Bentzen, Oskar Hynne, Sander Stiklestad, Ørjan Hilmo Øverås, Endre Veie Rosvoll, Ola Tuset Strand.

Neste sjanse for Vuku, blir hjemme mot Namsos 6. mai.