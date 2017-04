Følg kampen direkte her

Et spark i riktig retning Det ble ikke seier denne gangen heller, men dette var utvilsomt et lyspunkt i en ellers skuffende åpning på sesongen.

Det er duket for den femte serierunden i OBOS-ligaen for Levanger FK i kveld. Hvittrøyene har tatt den lange turen til Grimstad for å måle krefter mot Jerv.

LFK har hatt en svak start på sesongen, og står kun med tre poeng på de fire første kampene. Skal de vinne sin første seriekamp for sesongen i kveld?

Kampstart er 18:00.

Innherred sitter ringside og følger kampen direkte!