Surt tap for kvinnelaget

Forberedte seg til sesongstart i Polen Og i første seriekamp ble det en storseier for Verdal ILs fotballkvinner.

Tidlig ledelse

I serieåpningen vant de komfortabelt 4-0 etter at Hanna Sørensen og Aurora Auran scoret to mål hver. Søndag tok Verdals fotballkvinner den lange turen til Støren for å spille deres andre seriekamp for sesongen. På motsatt banehalvdel sto Sokna, som endte på en 5. plass i 3. divisjon forrige sesong. Det skulle vise seg å bli en tøff nøtt for verdalingene.

Allerede etter fire minutter kom kampens første mål. Ungjenta Synne Aksnes (født i 2001, journ.anm) ble spilt igjennom av Hanna Sørensen, og fra syv meter la hun ballen iskaldt i lengste hjørne.

Tross et tidlig mål ble det ikke noen flere scoringer i løpet av den første omgangen. Dermed sto det 0-1 på måltavla da lagene gikk inn til pause.

Svakt forsvarsspill

Halvveis ut i den andre omgangen rotet Verdal det til i de bakre rekker. Sokna viste ingen nåde og utnyttet bortelagets forsvarsfeil, og dermed utlignet de til 1-1.

Like før slutt viste hjemmelaget nok en gang effektivitet. De vartet opp med en bra kontring, og avsluttet angrepet med å score deres andre mål for dagen. Dermed var snuoperasjonen et faktum, og Sokna gikk opp i ledelsen 2-1.

Verdal var det førende laget spillemessig gjennom kampen, men de maktet ikke å score noen flere mål.

Da dommeren blåste i fløyta si for siste gang var det vertene som kunne strekke armene i været.

Verdal står nå med tre poeng på de to første kampene, og har med det fått en ok start på sesongen. Neste kamp er hjemme mot Gimse den 8. mai.

Slik spilte lagene:

Verdal stilte med følgende tropp: Emilie Holte Kjesbu, Kamilla Østerås, Ida Bakkan, Marie Fornes, Annika Bakkan, Hedda Winnberg, Ingrid Noem Berg, Jenny Langland, Hanna Sørensen, Frida Indahl, Aurora Auran, Elise Helberg, Ingeborg Vinne Oldren, Ingrid Borgen, Christel Brekstad Eidem, Nora Sagvold, Liva Vollan og Synne Aksnes.

Sokna hadde med følgende spillere: Karin Solum Haukli, Sandra Borghild Løvaas Bertelli, Mari Kristine Åsbakk, Heidi Hyttehaug, Ane Huus, Elisabeth Børset, Elise Sommervold Fagerbæk, Oda Fagerbekk, Therese Amundsen, Tove Endalsvoll, Lena Fløttum, May Børset, Kristine Amundsen og Marianne Olsen Reitaas.

Kvinnelaget vil opp og frem Og 2017-sesongen skal de bruke til å finne ut hvilken modell de skal gå for.