Verdalsguttene måtte se seg slått av moldenserne

Til helgen skal de banke Molde Verdals G16-lag med blant andre Mats Tveita Skrove står alene igjen om å forsvare Nord-Trøndelags ære i NM.

Etter at både Levanger og Stjørdals-Blink røk i den forrige NM-runden, var det Verdals G16-gutter som skulle gjøre alt for å forsvare fylkets ære i cupen.De unge verdalingene trøkket til da Molde kom på besøk, men det ble vel tøft utover kampen for dem.

Til pause var det dog Verdal som kunne gå i garderoben med et smil om munnen. De ledet nemlig 2-1 da dommeren blåste av omgangen, og det etter scoringer av Magnus Vollan og Andreas Frøseth.

Utover kampen ble Molde bedre og bedre, og det fikk de etterhvert betalt for. Ti minutter før slutt utlignet de til 2-2, og like før slutt tok de ledelsen 2-3. Molde var rett og slett det laget som orket mest, og på overtid satt de spikeren i kista da de økte til 2-4.

Dermed er cupeventyret for de unge verdalingene over, men de skal ha for et ærlig og godt forsøk på Verdal stadion søndag ettermiddag.