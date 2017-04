Vi fulgte kampen direkte

Et spark i riktig retning Det ble ikke seier denne gangen heller, men dette var utvilsomt et lyspunkt i en ellers skuffende åpning på sesongen.

Poengdeling for Levanger - igjen Nå står LFK med fire uavgjortresultat på fem kamper i OBOS-ligaen.

Det var duket for den femte serierunden i OBOS-ligaen for Levanger FK i kveld. Hvittrøyene tok den lange turen til Grimstad for å måle krefter mot Jerv.

Kampstart er 18:00.

Innherred satt ringside og følger kampen direkte!