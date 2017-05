For spesielt interesserte

Innherred sjekker fra tid til annen for lokale innslag på Youtube, og kom denne gangen over to sammendrag fra G14-kampen mellom Vestbyen og Verdal sist søndag, 30. april.

Ut fra hva vi kan se av kampfaktaen på Fotball.no endte kampen med 1-0-seier til hjemmelaget, som dermed i likhet med Verdal står med en seier og ett tap etter to kamper.

Neste kamp for Verdals G14-lag er mot Charlottenlund hjemme på Coop-banen kommende lørdag klokken 12.00. Vi lover verken direktesending eller sammendrag fra den kampen, men hvem vet.