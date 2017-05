Du vet det er ekte breddefotball når...

Markabygda serieåpnet onsdag kveld mot Inderøy på bortebane i 6. divisjon. En strålende førsteomgang ble avløst av en katastrofal andreomgang. 6-5 fordel bortelaget stod det til slutt, og det kunne vært enda flere mål.

– Vi startet nervøst, men åtte minutter ut i kampen scoret Hallstein Grendstad på en corner fra Eirik Leine. Vi fortsatte å produsere 100-prosentsjanser på løpende bånd, men ballen ville ikke inn. Istedet fikk Inderøy straffe som vår keeper Thomas Leine reddet glimrende, før de likevel utliknet etter tjue minutters spill, beskriver Mats Winnberg i kampreferatet til Markabygda.

Total omveltning

Rett etterpå var imidlertid Grendstad frempå igjen, og kun kort tid etter det igjen ble det 3-1 til Markabygda ved Erlend Hallan. Ken Andre Karlsen og nok en gang Erlend Hallan sørget for hele 5-1-ledelse midtveis.

I andre omgang skiftet kampen karakter, og hjemmelaget lyktes med sine langballer. To mål før halve omgangen var spilt ga nye nerver, men flere mål ble det ikke før Ken Andre Karlsen også ble tomålsscorer ti minutter før slutt. Kampen var imidlertid ikke helt kjørt denne gangen heller, for Inderøy reduserte nye to ganger på tampen.

– Mye må forbedres i fortsettelsen hvis vi skal ha en realistisk mulighet til å bli blant de fire-fem beste i serien, oppsummerer Winnberg.

God studentstart

Levangerstudentene fulgte opp 12-4-seieren i serieåpningen mot Vinne 2 for to uker siden med å slå Ekne 4-1 hjemme på Remyra kunstgress på Skogn. Ekne tok ledelsen på en corner, og hjemmelaget slet med å tilpasse seg det korte, luggete gresset skal vi tro deres egen beskrivelse av begivenhetene.

Men etter hvert gikk det seg til, og Sigve Knarbakk sørget for utlikning før Fredrik Kristiansen ordnet 2-1 fra død vinkel etter et soloraid (!). Emil Loe ordnet 3-1 kvarteret ut i andre omgang med et skudd fra 16 meter, før Jo Gaute Sve satte et verdig punktum med et knallskudd fra 20 meters hold da det gjenstod ti minutter av kampen.

Måtte spille internkamp

Vinnes førstelag i divisjonen over vant sist helg 4-2 mot Steinkjer 2 etter to mål av Morten Olsen, ett av Ståle Dahl Bjørgvik og ett mål som ble regnet som selvmål av Steinkjers keeper, selv om det også kunne vært kreditert tomålsscorer Olsen - som uansett laget dagens flotteste scoring med et brassespark i forlengelsen av et tverrliggerskudd av Stein Ingar Pettersen.

Vinne 2 derimot, de måtte lete forgjeves etter et helt lag å spille mot da de kom til Åsen for å spille mot Aasguten 2.

– Kampen ble avlyst på grunn av lite folk hos hjemmelaget. Men da vi først var på Åsen kjørte vi en internkamp slik at vi fikk litt utbytte av kvelden, informerer trener Jon Birger Selnes på Vinne Toppfotballs Facebook-side.

Full fyr før lokaloppgjør

Kommende søndag spilles det full runde i landets mest upålitelige liga. Høydepunktet er kanskje kampen på Poengtrøa, der slaget om Leksdalsvatnet mellom Henning og Leksdal utkjempes.

Leksdalingene holder slett ikke taktikken hemmelig før oppgjøret, det loves brent jords taktikk.

I 5. divisjon er kampene fordelt noe mer, men det er verdt å minne om lokaloppgjør der også: Aasguten - Neset fredag kveld klokken 20.00.

