Invitert på kongelig middag

Kong Harald og Dronning Sonja fyller begge 80 år i år. Kongen rundet år den 21. februar, mens Dronningen har bursdag 4. juli.

I den forbindelse inviterer regjeringen til festmiddag på Operaen i Oslo onsdag 10. mai. Her er rundt 300 gjester invitert, blant annet en del personer spesielt invitert fra næringsliv og samfunnsliv rundt i fylkene. Fylkesmennene har stått for utvelgelsen av disse for regjeringen.

Blant de inviterte er Fritjof Sandstad, som representant for Frol IL i Levanger. Orienteringsildsjelen får selskap av daglig leder i Namsskogan familiepark, Turid Bredesen her fra fylket. Fylkesmann Inge Ryan er også invitert.