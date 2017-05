Krysian-show da Verdal knuste Orkla

(Orkla 1-4 Verdal): Det var duket for den fjerde seriekampen for Verdals fotballherrer søndag ettermiddag. Denne gangen hadde de tatt turen til Rosenborg-legenden Nils Arne Eggens hjemtrakter for å måle krefter mot Orkla.

Vi fulgte kampen direkte:

90. min - Slutt! Verdal vinner hele 4-1 borte mot Orkla, og kan reise hjem med et stort smil om munnen. En bunnsolid prestasjon.

87. min: MÅL, 1-4! Verdal får et frispark 30 meter i fra mål. Det legges inn, og der dukker Thomas Almli opp som stupheader inn 1-4 for verdalingene.

82. min: Orkla gjør et spillerbytte. Ut går spiss Sanden, inn kommer Rian.

70. min: Nils Arne Eggen skal visstnok ha slått til med nok en kommentar: - Er det ikke kurs for å bli dommer lengre? Tydeligvis en frustert herremann som sitter på benken.

68. min: Sjansefattig kamp på Orklabanen nå. Verdal ligger meget solide og kompakte defensivt, og gjør det fryktelig vanskelig for Orkla som spiller med ti mann å skape noe.

61. min: Orkla prøver å få til noe, men verdalingene avklarer og gjør det enkelt. Foreløpig har de full kontroll. Ellers så blåser det ganske kraftig på banen.

50. min: Det lukter seier for verdalingene nå. De skal spille med en mann mer resten av kampen, og har allerede en tomåls-ledelse. Solid av Krysian og gutta dette!

48. min: MÅL, 1-3! Krysian klarer ikke å slutte med å score mål. Verdal stormer i angrep etter avspark, og nok en gang er polakken iskald i avslutningsøyeblikket. Hat-trick!

47. min: MÅL, 1-2! Adrian Krysian er iskald fra elleve meter, og sender Verdal i ledelsen igjen.

46. min: Drama på Orkla! Sommerchild får rødt kort på grunn av nedriving av bakerste mann! Verdal får tildelt et straffespark. Dette skjedde allerede etter femten sekunder ut i den andre omgangen.

46. min: Andre omgang er i gang!

46. min: Verdal foretar seg to spillerbytter i pausen. Ut går Even Pedersen og Sigurd Røstad Olsen. Inn kommer Jørgen Haug og Marius Johansen.

45. min - Pause. En jevn førsteomgang er over. Det står 1-1 på resutlattavla.

38. min: Mål, 1-1. Orkla utligner ved Erik Helgetun. Målscoreren kombinerer med Gjersvoll og sørger for balanse i regnskapet.

28. min: MÅL, 0-1! Verdal tar ledelsen etter mål signert Adrian Krysian! Han får avsluttet 14 meter fra mål, og sender bortelaget i ledelsen.

27. min: For øyeblikket bølger det mye frem og tilbake. Ingen av lagene får satt spillet sitt.

20. min: Det er en jevnspilt kamp i den første halvdelen av førsteomgangen.

13. min: God sjanse for Orkla. Det er Sanden som får avslutte fra 15 meter. Skuddet går like over mål.

9. min: Det tok litt tid før byttet kunne gjennomføres. Lappen der byttet sto var ikke ferdigskrevet, og dermed nektet assistentdommeren å gjennomføre byttet. Nils Arne Eggen er tilbake på benken for anledningen, og han sa i fra til linjedommeren hva han mente om den saken.

8. min: Orklas Knut Brøndbo er ferdig for dagen. Inn kommer Morten Gørset. Skal visstnok være en skade i den bakre delen av låret.

1. min: Kampen er i gang!

Slik spilte lagene:

Orkla benyttet seg av følgende spillere: Næss; Valø, Sommerschild, Brøndbo (Grøset 8'), Asphjell; Gjersvoll, Løkken, Halane; Buøy, Sanden (Rian 82'), Helgetun.

Verdal brukte disse spillerne: Raniowski; Luvenberg, E. Olsen, Almli, Engesvik; Wekre, S. Olsen (Einarsen 46'), McKellar; Pedersen (Haug 46'), Nordvoll, Krysian.