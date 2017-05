Rakel Engesvik scoret igjen

I serieåpningen ble det to mål for Rakel Engesvik i det som rett og slett var en glimrende start på sesongen for henne. Deretter gikk hun målløs av banen i runde to, men nå slo hun til igjen.

Da Vålerenga kom på besøk til dyst dukket verdalingen opp etter 77 minutter. Stillingen var 1-2 helt til 18-åringen utlignet og sørget for balanse i regnskapet. Sluttresultatet ble 2-2, og dermed var det nok en avgjørende scoring verdalsjenta signerte seg for.

Rakel står nå med tre mål på tre kamper, og har med det et imponerende målsnitt i sesongstarten. Hun er også naturligvis høyt oppe på toppscorerlista, og deler i skrivende stund tredjeplassen med flere spillere.

Neste kamp for Trondheims-Ørn er borte mot Arna-Bjørnar 13. mai.