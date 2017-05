Surt tap på "nye Moan" for Levanger

Levanger 0-1 Strømmen Vi fulgte kampen direkte Første seriekamp på "nye Moan" endte med et skuffende resultat.

Bildegalleri Endelig kamp på Moan igjen Sjekk ut vårt bildegalleri fra hjemmekampen på "nye Moan".

Strømmen effektive

Søndag gikk den sjette serierunden i OBOS-ligaen av stabelen på "nye Moan". Det var en historisk kamp, da dette var den første kampen som ble spilt etter renoveringen av Moan. 861 tilskuere ble vitne til en skuffende start på en ny epoke på Moan.

I den første halvdelen var Levanger et par hakk hvassere enn Strømmen spillemessig. De klarte dog ikke å få uttelling for strevet.

I stede viste bortelaget seg fra en effektiv side da Emil Sildnes var iskald alene med Julian Faye Lund. Sildnes kom på løp gjennom og fikk ballen da Markus Brændsrød vartet opp med et glimrende overhopp. Avslutningen hans var som nevnt av høy klasse da han sendte ballen under Faye Lund.

LFK hadde flere muligheter til å utligne, men var for svake i avslutningsfasen. Dermed sto det 0-1 på resultattavla da dommeren blåste av førsteomgangen.

Sjansefattig omgang

Levanger gikk ut til andre omgang med ett mål å ta igjen. Ut i fra banespillet kunne det like gjerne vært motsatt. I sterk sidevind slet hjemmelaget med å skape de helt store sjansene. Den aller største fikk Jo Sondre Aas knappe ti minutter ut i omgangen. Levanger kontret etter en Strømmen-dødball, og en strålende stikker fra Mateo Lopéz sendte Aas i bakrom. Alene med Trautner satte oksen fra Rennebu ballen midt på sisteskansen. Et kvarter før slutt dukket innbytter Voll opp i returrommet, men tross en god avslutning klarte Strømmens målvakt å slå ballen til side for mål.

Hjemmelaget maktet ikke å skape det intense presset mot Strømmen-målet som man kunne forvente på slutten, og kampen ebbet ut i 0-1. Neste kamp for Levanger er 13.mai borte mot Arendal. Kampen følger du naturligvis på våre nettsider.

Slik spilte lagene:

Levanger benyttet seg av følgende spillere: Julian Faye Lund; Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne; Marcus Astvald, Adria Mateo Lopéz (Strand 74'), Joakim Wrele (Voll 62'), Kim Robert Nyberg; Jo Sondre Aas, Robert Stene (Taddese 62').

Strømmen brukte disse spillerne: Tobias Trautner; Anders Dieserud, Thor Lange, Steinar Strømnes (Ness 13'), Pål Steffen Andresen; Olav Øby, Mathias Blårud, Kristian Jahr, Sami Loulanti (Solum 59'); Markus Brændsrød, Emil Sildnes (Rødsand 89').