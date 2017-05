Verdal jakter en ny trepoenger

Det er duket for den fjerde seriekampen for Verdals fotballherrer søndag ettermiddag. Denne gangen har de tatt turen til Rosenborg-legenden Nils Arne Eggens hjemtrakter for å måle krefter mot Orkla.

Etter tre spilte seriekamper står Verdal med fire poeng, og nå jakter de en ny trepoenger i den regionale ligaen.

Vi følger kampen direkte:

28. min: MÅL, 0-1! Verdal tar ledelsen etter mål signert Adrian Krysian! Han får avsluttet 14 meter fra mål, og sender bortelaget i ledelsen.

27. min: For øyeblikket bølger det mye frem og tilbake. Ingen av lagene får satt spillet sitt.

20. min: Det er en jevnspilt kamp i den første halvdelen av førsteomgangen.

13. min: God sjanse for Orkla. Det er Sanden som får avslutte fra 15 meter. Skuddet går like over mål.

9. min: Det tok litt tid før byttet kunne gjennomføres. Lappen der byttet sto var ikke ferdigskrevet, og dermed nektet assistentdommeren å gjennomføre byttet. Nils Arne Eggen er tilbake på benken for anledningen, og han sa i fra til linjedommeren hva han mente om den saken.

8. min: Orklas Knut Brøndbo er ferdig for dagen. Inn kommer Morten Gørset. Skal visstnok være en skade i den bakre delen av låret.

1. min: Kampen er i gang!

Slik spiller lagene:

Orkla benytter seg av følgende spillere: Næss; Valø, Sommerschild, Brøndbo (Grøset 8'), Asphjell; Gjersvoll, Løkken, Halane; Buøy, Sanden, Helgetun.

Verdal bruker disse spillerne: Raniowski; Luvenberg, E. Olsen, Almli, Engesvik; Wekre, S. Olsen, McKellar; Pedersen, Nordvoll, Krysian.