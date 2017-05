Vukus fotballkvinner vant lokaloppgjøret

(Sverre/Nessegutten 1-3 Vuku): – Om vi taper resten av kampene, så skal vi i hvert fall slå Vuku. Den saken er klar, påpekte Sverre/Nesseguttens Sofia Sandvik da Innherred pratet med dem før sesongen.

Onsdag kveld møttes de to lagene til dyst i et herlig lokaloppgjør på Nesseguttbanen. Og tross et friskt utsagn før sesongen fra levangsbyggen, så ble det seier for gjestene fra nabokommunen.

Østborg-dobbel

Allerede etter tolv minutter satte Stine Holmli Østborg inn 0-1 for bortelaget. Ti minutter senere utlignet Sverre/Nessegutten med Dina Røtvoll Holum.

I den andre omgangen var det Vuku som var mest effektive. Østbort fant nettmaskene nok en gang etter femtisju minutter, og deretter satte Kristine Vollan Myrvold inn spikeren i kista.

Da dommeren blåste av kampen sto det fortsatt 1-3 på resultattavla, og dermed kunne vukubyggen juble for deres første seier for sesongen. Og det attpåtil i et lokaloppgjør.

Vuku passerte med dette Sverre/Nessegutten på tabellen, og ligger i skrivende stund på en 5. plass med tre poeng på to kamper. Sverre/Nessegutten står med tre poeng på tre kamper, og innehar en sjetteplass.

Herrelaget til Vuku spilte også kamp denne uka (lørdag, journ. anm) hjemme mot Namsos. Det endte med tap og sifrene 0-3.