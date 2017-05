Får tre gratispoeng - ville helst spilt kamp

Sist uke kom beskjeden om at Aasguten 2 hadde trukket laget sitt i 6. divisjon. De stilte ikke til kamp mot Vinne 2, og valgte kort tid etter å si fra seg plassen i serien.

Laget rakk å spille to kamper før nok var nok, med 0-11 mot Leksdal og 3-6 mot Henning som resultat. Motstanderlagene er i sin rett til å kreve refusjon for reiseutgiftene til kampene som ikke blir tellende. Det betyr anslagsvis rundt 750 kroner for hver av dem.

I dag er det klart at en kamp i divisjonen over også må avlyses. Overhalla kommer ikke til Nesseguttbanen for å spille. Resultatet blir dermed satt til 3-0 til Nessegutten, som får tre gratispoeng.

– Det er synd at kampen blir avlyst. Vi hadde sett frem til denne kampen, og en seier ville vært fint ha med seg inn mot bortekampen mot Neset på fredag, sier Andreas Ørsleie hos Nessegutten i en Facebook-oppdatering.

Nessegutten vil i stedet for kamp ha trening til samme tid i kveld.

Nesseguttens neste hjemmekamp er 18. mai mot Innherred FK.