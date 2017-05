Slaget om Leksdalsvatnet: Ingen seierherre i første akt

Men faktisk var ikke skaldekvader Leifur forberedt på at spenningen skulle bevares til etter Slaget på Stiklestad anno 2017.

Nå må løxdalinga og henningbygg vente til 27. august før de får svaret på hvem som kan ta hegemoniet over Leksdalsvatnet i overskuelig fremtid.

Overrasket av sent angrep

Slaget om Leksdalsvatnets første akt ga nemlig to sårende angrep fra hver av troppene, men intet dødsstøt.

Et publikum i et antall av et par hundre (!) fikk ifølge hjemmelagets referat av begivenhetene se Henning angripe best fra start, før gjestene Leksdal svarte etter pause. Men da de trodde de hadde satt inn nådestøtet var rivalene plutselig like langt igjen, og alt skal dermed avgjøres i høst.

Langskipet står klart

– Vi gleder oss til å gå i langskipet på veg til Leksdal stadion i slutten av august, lover kveder og skaldekvader Leifur etter en intens første akt med mye god underholdning, en flink dommer og et entusiastisk publikum.

– Surt, kjipt og surt, men heldigvis kan vi fortsatt knuse dem i det avgjørende slaget på hjemmebane, er beskjeden fra borteleiren etter det første møtet.