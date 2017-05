Verdalsgutter med fine fremganger på fotballbanen

Alex Hegdahl, som i jula for tre og et halvt år siden hadde et koselig møte med Zlatan Ibrahimovic på Copperhill i Åre, begynner å få en fin fotballkarriere selv også.

Sterk borteseier

Søndag var han med på kretslaget til Trøndelag i G14 da de spilte mot kretslaget fra Hålogaland og Nordland. Kampen ble spilt på Aspmyra stadion i Bodø, og trøndelagslaget med Alex vant 4-1.

Den nasjonale kretslagsserien for 14-åringer går gjennom hele sesongen, og neste kamp for NFF Trøndelag er på Salmarbanen utenfor Lerkendal mot NFF Hordaland søndag førstkommende klokken 15.00.

Tomålsscorer

Nettopp der var en annen verdalsgutt i aksjon i går. Elias Einarsen Hansen er egentlig verdalsspiller på G16, men hospiterer med Rosenborg i den nasjonale G16-serien. De møtte Brann i den første kampen for sesongen.

RBK med Elias i spissen startet forrykende, og verdalsgutten ordnet både 1-0 og 2-0 før kvarteret var spilt. Resten av kampen ble ikke like bra, og trener Vegard Skorstad måtte overfor RBK.no etter kampen medgi at de til slutt tapte fortjent.

– De første 20 minuttene er årsbeste, der vi ruller opp flere gode angrep og har sjanser til å øke ledelsen ytterligere. Så mister vi mye av intensiteten i spillet vårt, og taper nesten alt av dueller. Til slutt blir det en fortjent seier til Brann, konstaterer han.

