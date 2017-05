Oskar tok innersvingen på alle

Sist helg tok familien Nonstad fra Sparbu turen til Gardermoen. Der sto første NM-runde i rallycross på programmet for 17-åringen Oskar.

Og han gjorde absolutt ikke skam på familieæren. Unggutten gikk like godt til topps i hele konkurransen.

Og Oskar viste seg som et absolutt konkurransemenneske. Etter fire omganger lå han på 6. plass. Det betød B-finale. Den vant han med god margin, og dermed var han klar for A-finalen senere på dagen. Der viste han konkurrentene baklysene, og kunne dermed juble for sesongens første seier.

I tillegg til mor og far, var storebror Erlend med på turen som mekaniker. Han er også leder i NMK Levanger/Verdal, som familien representerer når de er på tur. 23-åringen var også en aktiv utøver før, men som mor sier: -Det er en kostbar sport, så dette året prioriterer Erlend å være mekaniker for lillebror. Det ser ut til å være en god kombinasjon.

Neste løp er i Vikedal på Sørlandet om en måneds tid. Dit er det hele 90 mil en vei.

–Vi håper at noen sponsorer melder seg. Det er dyrt å kjøre buss med rallybil i «bagasjen». Da går det fort med tre liter på mila, sier mor Siri.

Vi får håpe noen vil støtte et ungt bilsporttalent.