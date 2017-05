Klart for svidd gummi i Inndal

Bilsporten har fått et løft etter at Verdal Motorsenter sto klart i Inndal.

Bedre temperatur

Lørdag er det klart for bilcrosstevne i regi av NMK Verdal/Levanger, og i følge Einar Frisli i arrangementskomiteen så håper han at publikum også tar turen.

–Ja, nå ser det ut som temperaturen endelig stiger mot helga, så folk kan kanskje ta sjansen på å legge igjen stillongsen hjemme også. Vi kan i hvert fall tilby gode publikumsfasiliteter, hvor alle ser godt. Og skulle man bli for kald, sulten eller tørst, så er kafeen åpen hele dagen.

60 biler til start

Det skal kjøres i to klasser – bilcross og rallycross. I førstnevnt klasse er det drøyt 40 kjørere som har meldt sin ankomst, mens i den raskeste klassen er det ventet om lag 20 biler til start.

Løpet er det også kvalifisering til landsfinalene, som for bilcross sin del går av stabelen på Hamar i slutten av juli. Rallycrossførerne skal gjøre opp seg i mellom, om hvem som er Norges beste, en måned senere - på Momarken i Mysen.

Det er deltagelse i finaleheatet som gir billett til landsfinalen – det vil si de seks beste i de to klassene.

Noen langveisfra

Deltagerne kommer hovedsakelig fra Midt-Norge, men det er faktisk noen som tar turen helt fra Østlandet også.

–Ja, neste år er det vi skal arrangere landsfinalen. Derfor er det allerede nå noen utøvere som kommer fra Elverum for å bli bedre kjent med banen, sier Frisli.

Thomas Hårberg er naturlig nok favoritt i rallycross. Nå var ikke 23-åringen like heldig i debuten på Gardermoen sist helg, men det må nok en helt ny bil ta sin del av skylden for.

Håper på bedre løp

I følge Frisli tar det en stund å bli vant til nytt utstyr, så han er helt sikker på at vi får se en bedre utgave av 23-åringen allerede denne helgen.

I tillegg til Thomas Hårberg stiller det mange lokale utøvere, så det kan fort hende at du finner et kjent ansikt under hjelmen - om det skulle være i senior- eller juniorklassen.

–For de motorinteresserte bør absolutt Verdal Motorsportsenter i Inndal være stedet lørdag. Det er det ingen tvil om, reklamerer Einar Frisli.