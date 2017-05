Levanger HK henter ung Larvik-spiller

Lena Løwe er klar for LHK. Det skriver håndballklubben på sine nettsider fredag.

– Hun har ikke fått så mye spilletid, så hun ønsket seg et miljøskifte der valget falt på oss.

Løwe har vært med i troppen ganske mange ganger for LHK på etterjulsvinteren, og har dessuten spilt kamper for Fram i 2. divisjon.

Bakspilleren skal ifølge en artikkel i Laagendalsposten sist uke ha stått på ønskelista til Skrim, som ble nummer tre i 1. divisjon i år og spilte kvalifisering mot Stabæk om en plass i eliteserien - som de imidlertid tapte.

Levanger HK tror de vil være en fin klubb for Løwe, i og med at LHK har som mål å være utviklingsarena for unge spilere. LHK har allerede fått lisens uten anmerkninger foran kommende sesong.