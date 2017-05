Levanger utklasset Arendal

Arendal 0-3 Levanger Vi fulgte kampen direkte Innherred gir dere oppdateringer minutt for minutt.

Forrykende omgang

Det var duket for en real naboduell da Arendal tok imot et seiersjagende Levanger på Bjønnes Stadion lørdag kveld. Arendal hadde kun tatt poeng i to av de foregående seks oppgjørene, og måtte nok en gang gå poengløse av banen da Levanger kom på besøk.

Magnus Powell valgte å benke superspissen Robert Stene, men det er det ingen som vil klandre han for i ettertid. Arendal startet omgangen best, men selv om de hadde overtaket det første kvarteret, klarte de ikke å skape noe som helst foran Julian Faye Lund. Etter halvspilt omgang smalt det i motsatt ende. Levanger kjempet seg inn i oppgjøret, og på en innøvd cornervariant tok bortelaget ledelsen takket være lånesoldaten Aniekpeno Udoh. Berger avsluttet fra 20 meter, før Udoh styrte ballen i hjørnet bak Anders Gundersen med en helfrekk flikk.

Etter scoringen fortsatte Powells menn trykket mot Arendalmålet. Etter fem minutter med enveiskjøring, bestemte Bent Sørmo seg. Den offensive høyrebacken driblet halve Arendal og litt til før han ble lagt i bakken inne i sekstenmeteren. Fra elleve meter var Erik Tønne sikkerheten selv, og sendte Arendalmålvakt Anders Gundersen feil vei. Dermed tok Levanger med seg en tomålsledelse til pause.

Profesjonell andreomgang

Etter hvilen var det ingen grunn til å storme i angrep for de, for anledningen rødkledde fra Levanger. Det viktigste var utvilsomt å hindre vertene fra å skape målsjanser, noe de gjorde med bravur. Selv om andre omgang ikke var den morsomste for den nøytrale tilskuer, var den nok perfekt sett med Magnus Powells øyne. Vertene fra sør lyktes ikke med å skape noe som helst, og det lille som kom hadde Faye Lund stålkontroll på. På overtid punkterte innbytteren Robert Stene kampen da han la på til 0-3. Etter en halvtimes fyrverkeri, og tre kvarter med en god kampplan, fulgt med kirurgisk presisjon, kunne Levanger endelig innkassere sesongens første trepoenger.

Levangers neste kamp er tirsdag 16.mai hjemme mot Ranheim. Kampen følger du på våre nettsider!

Disse spilte kampen:

Arendal (4-3-3): Anders Gundersen - Matias Olsen, Sune Kiilerich, Sven Stray, Dejan Corovic - Jacob Rasmussen, Tobias Henanger, Ylldren Ibrahimaj - Adnan Mohammed (Markovic fra 62’), Peter Rnkovic (Pepa etter 84’), Tobias Olsvik (Ness fra 62’).

Levanger (4-2-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald (Stene fra 61’), Adria Mateo Lopez, Joakim Wrele (Voll fra 72’), Jo Sondre Aas - Kim-Robert Nyborg, Aniekpeno Udoh (Tadesse fra 77’).