Eks-LHKeren gir seg med topphåndball

Susann Iren Hall (26) spilte for Oppsal sist sesong, etter også ha vært en stund i Vipers Kristiansand.

Prioriterer annerledes

Men det var i Levanger hun virkelig hadde de store fremgangene på håndballbanen, helt fra hun kom til klubben som 16-åring og frem til spill på elitenivå.

Til Rana Blad forteller hun at årets sesong med sjuendeplass i serien og sluttspilltap for Larvik kan ha vært hennes siste på toppnivå.

– Jeg skal ta en master på Ås fra høsten av, og skal snart begynne i ny jobb i Den Norske Turistforening Oslo og Omegn. Døgnet har bare 24 timer, og da får jeg ikke vært med på alt selv om jeg liker å ha litt forskjellig å styre med.

Vil fortsatt bidra

Kjærligheten til håndballen er likevel så stor at hun ser for seg å være en ressursperson Oppsal, som sparringspartner på trening for damelaget eller et av guttelagene.

I sesongens siste kamp pådro hun seg en skulderskade, og håndballjenta kjenner også at underlaget i hallen tærer på bein, bånd og ledd.

– Jeg vil ikke bli helt krøpling, og ennå har jeg helsa i god behold, sier hun til Rana Blad.

Herlig miljø

Når hun ser tilbake på høydepunktene i karrieren nevner hun spesielt tiden i Levanger.

– Samholdet og miljøet i den klubben husker jeg, sier Susann Iren Hall, som både vant EM og VM med det norske juniorlandslaget.

Tiden i Vipers var ikke noe særlig, med lite tillit og dårlig behandling.

– Jeg burde dratt derfra tidligere. Men jeg har i hvert fall lært at man kan bli for lojal også, og jeg har fått nyttige erfaringer og kunnskap om teamdynamikk og ledelse.