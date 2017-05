Jonas Svensson utvist i serieavslutningen

AZ Alkmaar spiller mot Utrecht i sesongens siste seriekamp i Nederland.

Gjestene ledet allerede 1-0 da Jonas Svensson fikk rødt kort for å ha revet ned en motspiller utenfor 16-meteren (se tweetlinken ovenfor).

Spørsmålet er om han fratar motspilleren en klar målsjanse. Det er mulig, men noe diskutabelt idet Jonas har en forsvarskollega lenger bak på banen.

Etter frisparket ble det 2-0 til Utrecht, og selv om AZ med ti mann reduserte i starten av andre omgang ble det fort like ille for hjemmelaget som måtte se gjestene gå opp til 3-1 kort tid etter.

Deretter reduserte AZ på nytt, men flere mål ble det ikke.

Kampen er relativt betydningsløs for AZ, som kunne blitt nummer fem, men nå blir nummer seks på tabellen. Uansett betyr det et omspill om en plass i Europa League, og alt tyder vel nå på at Svensson ikke får spille den første og kanskje ikke den andre kampen i den playoffen.