Syklet 26 mil for treningsburger

Oppkjøringen til årets utgave av sykkelrittet Trondheim-Oslo er i full gang. En treningsgruppe på opptil 30 personer fra både Skogn, Nessegutten, Sverre IL, Markabygda, Åsen og Verdal er stadig å se langs landeveiene, og startet lørdag morgen på en lengre treningstur over fjellet til Sverige.

- Vi sykler tur-retur Åre. Vi legger inn en pause i Sandvika på tre minutter, samt en likedan pause på tur hjem. I Sverige blir det matpause med hamburger på Broken, sier Odd Ivar Sørmo.

Han er en av kapteinene i gruppen, og forbereder seg på å gjennomføre Trondheim-Oslo for første gang i år.

- Per nå er vi 28 personer i gruppen, og vi har derfor plass til to personer til, dersom noen ønsker å hoppe inn. Det er fullt mulig å få det til med litt god form, sier han og sier at interesserte kan kontakte gruppen hans for informasjon.

Turen var ventet å ta cirka fire timer hver vei - pluss ekstra tid til burgerkos i Åre. Styrkeprøven Trondheim-Oslo arrangeres 16.-17. juni.