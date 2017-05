Levanger på NFFs rødliste

Norges fotballforbund la mandag frem tall i toppfotballøkonomien ved utgangen av 2016. Totalt sett viser de veldig fin utvikling, med rekordhøye driftsinntekter.

Samlet resultat ble 49 millioner kroner, som er dårligere enn i 2015, men da var det større inntekter gjennom europacupspill for de klubbene som var med der.

En av fire klubber

Ellers er det bare 2012 som har bedre resultat enn fjoråret.

– Dette viser at det finansielle oppfølgingssystemet som vi innførte for 2009-sesongen har gitt positiv utvikling for klubbene, konkluderer NFFs klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.

Fire klubber må imidlertid finne seg i å være i såkalt rød kategori. Stabæk og Viking i eliteserien og Levanger og Tromsdalen i 1. divisjon.

For Levangers del betyr rødkategori-listingen at de må lage en handlingsplan for klubbøkonomien.

Fikk kommunalt lån

Sist uke ble Levanger FK i kommunestyret innvilget et likviditetslån på 500.000 kroner fra kommunen. To representanter stemte i mot, men det overveldende flertallet gikk for formannskapets innstilling.

– Jeg er i utgangspunktet veldig skeptisk til at kommunen skal gi lån til lag og foreninger. Kommunen skal ikke fungere som bank. Men i 2012 ga kommunen tilsvarende lån til Levanger Håndballklubb. Så selv om jeg er skeptisk blir det feil å si ja til det ene og ikke det andre, sa Astrid Juberg Vordal fra Arbeiderpartiet.

Allerede i formannskapet ble rådmannens forslag om rentefritak frem til 2018 tatt bort, noe som ble presisert i kommunestyret.

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) delte skepsisen, og mente at ja til LHK ikke måtte bety ja denne gang, så hun stemte i mot lånet.